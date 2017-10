Katy Perry se je ob želji 12-letnice popolnoma zlomila

12-letna deklica v oranžnem puloverju, ki jo je Katy Perry med svojim koncertom povabila na oder, je ganila srca tisočih v občinstvu, zlomila pa je tudi pevko. "Želim si, da bi mojo 17-letno sestro, ki je avtistka, v šoli nehali trpinčiti vrstniki," je dejala 12-letna Zoe.

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Oct 27, 2017 at 4:15pm PDT

Deklico je mačeha Nellie za rojstni dan peljala na koncert Zoejine najljubše pevke, ki je v sklopu svetovne turneje Witness prepevala tudi v Missouriju v Kansas Cityju, a nihče si ni mislil, da bo mladenki uspelo priti kar na oder. Še manj pa, da bo, ko jo je pevka vprašala, kaj si želi za rojstni dan, izrazila tako skromno željo.

"Nikoli še nisem bila na koncertu in Katy je moja vzornica," je Zoe dejala po koncertu, za katerega se je oblekla še posebej izstopajoče, v oranžno, nikoli pa si ni mislila, da jo bo pevka prav zaradi tega opazila. "Ti, v oranžnem puloverju, pridi gor!" se je povabila na oder spominjala Zoe, ki je bila najprej tako zmedena, da je tekla v napačno smer, nato pa se le povzpela do pevke.

Željo, ki jo je 12-letnica namenila starejši sestri, je pospremil bučen aplavz iz občinstva, množica pa je začela vzklikati: "Nič več ustrahovanja!"

"Moj najljubši del je bil, ko sem povedala svojo željo in me je pevka preprosto objela in sem videla Katy Perry jokati," je deklica dejala lokalnim medijem in izdala še, da je hotela, da bi njun objem z zvezdnico trajal večno. "Hotela sem le osrečiti sestro in ji pokloniti svojo rojstnodnevno željo," je še izdala skromna 12-letnica. Perryjeva, ki je od ganjenosti skoraj ostala brez besed, pa je dejala, da bo obiskala šolo Zoejine sestre v Kansasu.