Katy včasih na koncertih Madonne in Mansona ljudi novačila, naj najdejo boga

✨fifth element flow✨ A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Apr 10, 2017 at 12:18pm PDT

32-letna pevka Katy Perry se je nedavno razšla z igralcem Orlandom Bloomom, spremembo pa je čutiti tudi pri njeni pričeski, saj ima zdaj še krajše lase "peroksidno blond" barve, sicer pa je izjavila, "da se vsaka zveza pač ne more končati s poroko".



Katy je svojo kariero začelo s "krščansko rock" glasbo, saj sta bila njena starša krščansko blazna vernika, za katera je lani izjavila, da sta volila za Trumpa. "Amy Grant je bila naša Madonna. Za Madonno in Marilyna Mansona pa smo vedeli, ker smo protestirali pred dvoranami, kjer sta imela koncerte," je priznala za revijo Vogue.



Opisala je tudi, kako je pred Mansonovim koncertom v Santa Barbari delila letake "Kako najti boga", nato pa celo šla na koncert, ki se ji je zdel "resnično zanimiv in čuden".



"Naša hiša je bila cerkev ob nedeljskih jutrih in večerih, tudi ob sredah zvečer, nismo praznovali noči čarovnic, Jesus nam je delil božična darila, na televiziji smo gledali Billa O’Reillyja. Tako je bilo vse moje otroštvo in v zgodnjih najstniških letih. Še zdaj se skušam vsega tega otresti, dan za dnem," je opisala svoje odraščanje.