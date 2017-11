Kaže, da je žena Rooneyju odpustila skok čez plot

Sta se slavni nogometaš Wayne Rooney in njegova noseča žena Coleen pobotala, se sprašujejo Otočani. Videti je že tako! Coleen Rooney je namreč ob osmem rojstnem dnevu njunega prvorojenca Kaia na družbenem omrežju objavila prisrčen kolaž, na katerem ne manjka fotografij z očetom. Na največji fotografiji pa vsi trije, Kai, Wayne in Coleen, kažejo zobe v prešernih nasmeških.

Utrinek s praznovanja, ki je bil posnet na domu slavnega nogometaša, pa je objavil tudi ponosni očka. "Vse najboljše ob osmem rojstnem dnevu, Kai. Uživaj ob svojem posebnem dnevu, sin," je zapisal ob fotografiji, na kateri pozira s sinom in baloni.

Kaieva mama, ki kar ne more dojeti, da je njen najstarejši sin že tako velik, pa je na Instagramu objavila obvezni rojstnodnevni selfi s svojim velikim fantom: "Srečen osmi rojstni dan želim temu prečudovitemu fantu. Tako prijeten človek, ki ga ljubimo iz vsega srca. Imej najboljši dan, Kai."

A to ni fotografija, ki je podžgala največ govoric o tem, da se je parček Rooney pobotal. Največ radovednežev se sprašuje, kdo neki je avtor spodnje fotografije, ki je nastala dan pred rojstnim dnevom. Glede na to, da so na njej Coleen in njeni trije sinovi v pižamah in v spalnici, se vsa ugibanja končajo z odgovorom, da je fotograf najbrž edini manjkajoči družinski član – oče Wayne.

Spomnimo, Coleen so po moževi pijani noči, v kateri so Rooneyja ustavili policisti z Lauro Simpson, katere avtomobil je vozil in napihal, v javnosti večkrat opazili brez poročnega prstana. V začetnem besu pa je dejala tudi, da je Rooney tokrat šel predaleč in da poti nazaj več ni. No, po dveh mesecih od dogodka, zaradi katerega je nogometaš ostal brez izpita in bo moral opraviti 100 ur družbenokoristnega dela, pa kaže, da se je Coleen le nekoliko omehčala in mu bo dala še zadnjo možnost. Ne nazadnje je na poti njun četrti otrok, ki bo na svet prijokal v začetku prihodnjega leta.