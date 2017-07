Kdo drug kot Amy?

Komičarka Amy Schumer je velika zagovornica sprejemanja svojega telesa in pozitivne samopodobe. (Foto: AP)

Komičarka in igralka Amy Schumer je nacionalni dan kopalk (da, tudi to obstaja) proslavila tako, kot zna le ona – s šaljivo fotografijo, na kateri se norčuje iz sebe in svoje "nedamskosti".

Bolj kot poklon temu dnevu je poteza odgovor nanj in na vse "fotošopirane" fotografije deklet in žensk v kopalkah, ki dnevno bombardirajo družbena omrežja.

Namesto da bi se tudi sama poslužila digitalnih popravkov, je svojim več kot šestim milijonom sledilcem pokazala neobdelano fotografijo, na kateri se je seveda še namestila v smešno pozo. Ob fotografijo je šaljivo pripisala: "Kje je moje vabilo na pariški teden mode?".

A post shared by @amyschumer on Jul 6, 2017 at 9:02am PDT

S tem je seveda navdušila sledilce, site obdelanih fotografij popolnih zvezdnic, in predvsem tiste, ki jim ni uspelo izklesati poletnega telesa, "primernega" za plažo.

Amy je sicer znana zagovornica sprejemanja svojega telesa, četudi to ni popolno. Tako je konec lanskega leta 36-letnica zavrnila vse zlobne jezike, ki so jo napadali, da v filmu ne sme igrati slavne punčke Barbie, ker je predebela. "Ali ti lahk povzročijo slabo vest, če sam veš, da nisi debel in nimaš sramu? Mislim, da ne. Močna sem in ponosna na to, kako živim svoje življenje in povem, kar mislim in se borim za vse, v kar verjamem in pri tem se noro zabavam, obdana z ljudmi, ki jih imam rada," je takrat zapisala na Instagramu. Čeprav se je iz projekta res umaknila, a zaradi tega, ker ni mogla uskladiti urnika snemanja. Dodala je še: "Moramo se smejati vsem negativcem in sočistvovati z njimi. Lahko kričijo na ves glas. Mi jih ne slišimo – ker smo preveč zaposleni s tem, da ustvarjamo. Lepa sem, močna sem. Ne boste določali moje zgodbe. Jaz jo bom."