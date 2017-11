Kdo je Meghan Markle?

A post shared by Precious | Marriage Celebrant (@preciouscelebrations) on Nov 27, 2017 at 2:25am PST

Meghan Markel bo ves svet po novem poznal kot bodočo nevesto britanksega princa Harryja. Še preden se je zapletla s fantom modre krvi, pa jo je ves svet poznal kot igralko v priljubljeni seriji Nepremagljivi dvojec (Suits).

Princ Harry in njegova Meghan sta zaročena! Poroka bo spomladi 2018.

Bila je tudi obraz kanadske modne blagovnice Reitmans, a malokdo ve, da je temnolaska veliko več kot igralka in modna ikona, ima tudi veliko srce, saj se že od 11. leta zavzema za enakopravnost, ob tem pa ima tudi neizmerno voljo, da doseže vse, kar si zada.

Modna ikona

Očitno je bila ena od stvari na seznamu Meghan Markle tudi, da se znebi slovesa manekenke, ki jo je spremljal zlasti v Kanadi. Kot predstavnica kanadske modne blagovnice Reitmans Marklova je svoje ime posodila številnim seksi in zelo oprijetim oblačilom. A je pogodbo z blagovno znamko že v začetku leta odpovedala in s tem podžgala govorice, da se je s kraljevim vnukom, princem Harryjem, resno zapletla. S tem, ko je modno hišo prosila, naj svojo blagovno znamko prenehajo reklamirati v povezavi z njeno podobo, je že aprila sprožila govorice o zaroki, ki so se zdaj vendarle uresničile.

Igralka

Po manjši vlogi v televizijskih serijah Fringe in General Hospital in filmskih vlogah v Več kot ljubezen in Kako se znebiti šefa? ji je uspel veliki preboj v pravniški seriji Nepremagljivi dvojec, kjer igra ambiciozno in odločno pravnico Rachel Zane, dekle sleparskega lastnika odvetniške pisarne Mika Rossa. A tudi to kariero je Meghan Markle za svojega bodočega zaročenca pripravljena obesiti na klin, saj je v sedmi sezoni sodelovanje pri seriji odpovedala.

Feminstka

Bodoča plemkinja ne blesti le na televizijskih zaslonih, ampak se zavzema tudi za enakost med spoloma. "Ponosna sem, da sem ženska in feministka," je že večkrat dejala Marklova, ki je, podobno kot igralka Emma Watson, zastopnica Združenih narodov, ki se zavzema zlasti za enakost žensk in moških v politiki in na vodilnih položajih. Leta 2015 je imela v imenu organizacije govor pred generalnim sekretarjem Združenih narodov Banom Ki Munom.

"Ko sem bila stara le 11 let, sem postala zagovornica žensk," je Meghan opisala svoje začetke v boju za enakopravnost in pravico. Ko je opazila reklamo o ženskah, ki se v kuhinji spopadajo z umazanijo, in je sošolec pripomnil: "Res je, tja spadajo ženske, v kuhinjo."

"Bila sem šokirana in jezna, prizadeta. Treba je bilo ukrepati," si je mislila in doma jo je oče spodbudil, naj napiše pisma pomembnim ženskam. Med drugim je pisala varuhinji človekovih pravic Glorii Allred, tedanji prvi dami Hilary Clinton in prodajalcu tekočega praška za madeže ter dosegla, da je po mesecu dni spremenil slogan svoje reklame iz "ženske po vsej Ameriki se borijo proti zamaščeni posodi" v "ljudje po vsej Ameriki se borijo proti zamaščeni posodi".

"Takrat sem se zavedla veličine svojih dejanj. Pri 11 letih sem lahko vplivala na enakopravnost," je dejala v govoru pred skupščino Združenih narodov. In za pravico se bori vse odtlej. "Nikoli si nisem želela biti gospa, ki je kosila, vedno sem si želela biti ženska, ki dela," je izpostavila svoje stališče pozneje zapisala na svojem blogu.

Humanitarka

Marklova je tudi amabasadorka v kanadski kampanji za čisto vodo po vsem svetu organizacije World Vision, v sklopu katere je potovala tudi v Ruando, kjer se je srečala z ženskami, ki vodijo zavetišče Gihembe. Igralka vsekakor uspešno združuje dva svetova, rdeče preproge s filmskih premier in humanitarne projekte. Prejšnji mesec je na srečanju mladih v Ottawi klepetala s kanadski premierjem Justinom Trudeaujem.

Meghan Markle je strastna prostovoljka. (Foto: AP)

Borka za enkopravnost

Kot človek iz rasno mešanega zakona se zavzema tudi za enakopravnost med rasami. Pred dvema letoma je v kolumni za revijo Elle razkrila svojo identiteto, kot hči Afroameričanke in kavkaškega očeta se namreč že vse življenje sooča s težavo, kateri okvirček naj prekriža na formularjih že od šolskih dni dalje. Spregovorila je tudi o tem, da je imela zaradi barve svoje polti velikokrat tudi težave v igralski karieri. Ker ni bila dovolj črna za vloge temnopoltih in ne dovolj bela za vloge belopoltih je vedno ostala nekje vmes: "Kot etnični kameleon, ki ne more dobiti službe."

Blogerka

Marklova je ustanovila tudi blog o življenjskem slogu The tig, ki ga opisuje kot "digitalni klepet med dekleti". V objavah je mogoče spoznati njen pogled na modo, lepoto, objavlja pa tudi teme in citate, ki so navdih za mlade. Ker je opazila, da njen blog berejo tudi mladi, se je odločila, da bo objavljala članke, ki bi jih opogumili. Tako je spletno stran začinila s temami, ki so po njenem mnenju "resnično pomembne".

Zaročenka princa Harryja

Zaljubljenca Meghan Markle in princa Harryja je v Torontu, kjer je Marklova snemala serijo Nepremagljivi dvojec, predstavil skupni znanec, in v hipu sta se ujela, saj oba gojita veliko strast do prostovoljnega dela.