Kdo je ta deklica, ki praznuje že 21. rojstni dan?

Pevka Madonna je svojo prvorojenko Lourdes Mario Ciccone Leon, s katero sta še danes zelo povezani, poimenovala po francoskem mestu ozdravitve in čudežev. Lourdes je danes postala po ameriško polnoletna, pred dobrimi 21 leti je namreč Madonna med snemanjem Evite izvedela veselo novico, da po srcem nosi otroka. Film o Evi Peron je bil za pevko eden najbolj strastnih projektov v življenju.

"Najprej sem bila v šoku, nato pa sem pomislila, da je to pravzaprav popolno, ker sem dobila dve stvari, ki si ju želim bolj kot vse na svetu, hkrati," je Madonna dejala Oprah Winfrey že pred 20 leti, na prvem intervjuju, ki ga je opravila po porodu.

Od prvega dne, ko je naznanila novico, so bili paparaci takrat 28-letni pevki za petami dan in noč, celo neki njen sosed je najel drugo domovanje, da je svoje stanovanje lahko prepustil fotografu. Ta je nato z objektivom približeval vse, kar mu je dopuščal pogled v kotiček Madonninega okna, kar se je pevki zdelo do konca sprevrženo. "Sprejela sem, da nimam miru, ko se odpravim ven, ko prestopim prag in se podam v svet … Ni mi bilo všeč, a sem to sprejela. A ko so me posneli, medtem ko sem bila v hiši, sem se počutila resnično zlorabljeno, ker sem čutila, da je bil to edini prostor na svetu, kjer bi imela malo zasebnosti."

Čeprav so Madonno po rojstvu Lourdes mediji skoraj raztrgali, ker je bila mati samohranilka, pa je ohranila pokončno držo in poskrbela tudi, da sta z Lourdesinim očetom, kubanskim plesalcem in fitnes trenerjem Carlosom Leonom, ostala povezana in da je imel stike s hčerko.

"Ko zdaj pogledam v hčerkine oči, se počutim ozdravljeno," je Madonna dejala Oprah pred 21 leti, hčerko pa je Lourdes poimenovala prav po francoskem mestu čudežev, ker jo je tako tudi dojemala. Pop kraljica je imela na začetku veliko težav, ker ob sebi, ko je odraščala, ni imela mame, po kateri bi se zgledovala. Pri vzgoji Lourdes ji je zato zelo pomagala sestra. "Ko se zazrem v hčerine oči, je to nekaj res posebnega, ta občutek, in mislim, da bo zacelil veliko ran, ki so nastale ob mojem odraščanju brez matere." Zdravljenje pa se je začelo dogajati že, ko je bila še noseča, ko je ravno na materinski dan, ki ga je dotlej vedno prezirala, začutila Lourdes, kako se premika v njenem trebuhu.

Če ji je hčerka takrat življenje obrnila popolnoma na glavo, a v dobrem smislu, pa jo zdaj s svojo pozornostjo le bogati. Takole se ji je Lourdes s fotografijo iz otroštva poklonila ob materinskem dnevu.

Največ, kar je Madonna Lourdes želela v življenju naučiti, je bilo samospoštovanje, a učenje v odnosu mati-hči je bilo obojestransko. "Hčerka me vsak dan spominja na lekcije, ki jih moram predelati v življenju, na primer to, da sem preveč obremenjena s svojim videzom in s tem, kaj si ljudje mislijo o meni, da sem negotova," je Madonna o svoji največji učiteljici dejala leta pozneje.

Ko je Lourdes pri 19 letih postala obraz modne kreatorke Stelle McCartney, ki jo ožigosala kot "samostojno, navdihujočo in svobodomiselno mlado žensko", je Lourdes svojo mamo razglasila za največjo vzornico v življenju. "Mama mi je zelo pomagala. Ima zelo dober okus in je izjemna stilistka."

Leta 2000 je Madonna znova zanosila, s svojim tedanjim možem Guyem Ritchiejem. Rodil se jima je sin Rocco. Od leta 2008 pa je pevka posvojila tudi štiri malavijske sirote, Davida, Mercy ter dvojčici Esther in Stello.