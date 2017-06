Kdo od zvezdniških zaslužkarjev se je zavihtel na vrh?

Diddy (Sean Combs) je na vrhu največjih zvezdniških zaslužkarjev ... (Foto: AP)

Seanu "Diddyju" Combsu, ki je v rap krogih znan po albumih No Way Out in Forever, ki naj bi po pisanju britanskega BBC obogatel na račun podjetniških poslov, sledi pevka Beyonce s slabimi 94 milijoni evrov zaslužka. Oba sta se med deseterico slavnih osebnosti, ki so v zadnjem letu zaslužili največ, prebila s precej nižjih uvrstitev - Combs iz 22., Beyonce pa z 34. mesta lanske lestvice.

... sledi mu Beyonce na drugem mestu ... (Foto: AP)

Na tretjem mestu s 85 milijoni evrov kraljuje pisateljica J. K. Rowling, kar gre pripisati objavi igre Harry Potter in otrok prekletstva ter filmih o čarovniku Harryju Potterju ter knjigi Fantastic Beasts And Where To Find Them (Fantastične pošasti in kje jih najti).

Četrto mesto je zasedel kanadski hip hop izvajalec Drake, peto nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, šesto pa kanadski pevec The Weeknd.

... pisateljica J. K. Rowling pa je po zaslugi Harryja Potterja na tretjem mestu. (Foto: Reuters)

Z 80,5 milijoni evrov na sedmem mestu sledi ameriški radijski in televizijski zvezdnik Howard Stern, na osmem skupina Coldplay, na devetem avtor kriminalk James Patterson, na desetem pa ameriški košarkar LeBron James.