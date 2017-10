'Kdo si ne bi želel večnosti preživeti ob Marilyn?'

Pokojnega ustanovitelja legendarne moške revije Playboy Hugha Hefnerja so pokopali na zasebni slovesnosti, ki so se jo udeležili le njegova žena, štirje otroci in nekaj ključnih zaposlenih. Tako je Hugh končno legel k Marilyn Monroe – da bo večnost preživel ob njej, si je zagotovil že leta 1992. Svoji 31-letni ženi je zapustil hišo in štiri milijone evrov, večino njegovega premoženja pa so dobili njegovi otroci.