Kelly Osbourne je bila že z rojstvom vržena v središče pozornosti, saj je hčerka enega najbolj znanih rockerjev vseh časov, Ozzyja Osbourna. Zdaj se je odločila, da burno svoje življenje popiše v knjigi spominov.

"Bila sem 'zavožen' grdi raček, ki je nekako postal labod. Iz dekleta, za katerega so mame svoje otroke svarile, naj se ga izogibajo, sem postala nekdo, ki mu mame sledijo na družbenih omrežjih in ga na ulici sprašujejo o nasvetih glede težav svojih hčera. Tako sem se, ker so me iste stvari spraševali okoli 50-milijon krat, odločila, da napišem to knjigo, ker ni nobene j****e skrivnosti," je za Us Weekly pojasnila odločitev za pisanje knjige z naslovom There Is No F*cking Secret: Letters From a Badass Bitch.

Zaradi z rojstvom pridobljene slave so jo že od rane mladosti zafrkavali prijatelji, vrstniki, oboževalci in mediji. "Ljudje so me klicali in mi govorili, naj neham jesti krofe, ker sem debela," je v pogovoru za Us Weekly povedala 32-letnica. "Neutolažljivo sem jokala. Sovražila sem se."

Da bi ublažila bolečino, se je zatekla k zdravilom na recept. Do leta 2002, ko je MTV začel predvajati resničnostne serije Osbournovi, je takrat 17-letna Kelly vsak dan jemala tablete, da se je počutila bolje. Pomagale so ji tudi pri fizični bolečini – takrat tega ni vedela, a je bolehala za boreliozo.

"Tablete so postale moj način soočanja s svetom. Vsak dan sem se zbudila v novem peklu, ki mi ni dovolil, da zlezem nazaj pod odejo in se skrijem," je zapisala. "Edini način, da sem se lahko soočila s svojim življenjem, je bil ta, da sem odprla stekleničko s tabletami, in jih nekaj pojedla."

A se zaradi omamljanja v resnici ni počutila bolje, zato se je po štirih poskusih odvajanja vendarle rešila zasvojenosti. "Zavedala sem se, da se lahko rešim le sama." Zdaj je "čista" že osem let.

Desetletje bolečin

V spominih, ki bodo izšli 25. aprila, je med drugim zapisala, da je Ozzyja za njegov 56. rojstni dan (leta 2004) žena Sharon presenetila z zavetiščem za jelene na posestvu njihovega doma v Angliji. Takrat je Kelly ugriznil klop, Ozzy pa ga je "odžgal" z vžigalico. Desetletje je Kelly čutila različne bolečine (od bolečega grla, bolečin v želodcu …). Ko je marca 2013 med snemanjem oddaje o modi, ki jo je vodila, doživela napad, so ji zdravniki diagnosticirali epilepsijo. Kar naprej so ji predpisovali različne odmerke zdravil, saj niso prav delovala. "Spremenila sem se v zombija," je zapisala. "Ko v filmu vidite psihičnega bolnika, ki sedi v gugalniku in cel dan le zre v steno ... To sem bila jaz."

Dodala je, da se je število zdravil kar kopičilo. Ker ni mogla spati, so ji predpisali zdravilo proti nespečnosti. Ker ji je to zdravilo povzročalo slabost, so ji dali drugega in tako naprej. "Ne šalim se – imela sem tablete za spopadanje z anksioznostjo, za katero sem trpela zaradi strahu pred jemanjem toliko tablet," piše v spominih.

Ko je dobila še eno zdravilo, zaradi katerega je komaj govorila, je dosegla mejo. "Ne morem več tako živeti. Rastlina sem," je zapisala.

Svoje simptome je vnašala v različne spletne vprašalnike in vedno dobila rezultat, da ima boreliozo. Ko ji je vendarle prisluhnil neki alternativni zdravilec, so jo testirali in potrdili, da ima to bolezen.

Težave doma

Poleg svojih težav so jo seveda zaznamovale tudi travme, ki jih je doživljala zaradi svojih milo rečeno nekonvencionalnih staršev. V spominih je med drugim opisala, kako je morala skrbeti za starše: mamo Sharon, ki se je borila z rakom na črevesju, in z drogami zasvojenim očetom Ozzyjem.

"Mama je imela napad," je Kelly opisala grozljiv dan leta 2002. "Poklicala sem rešilca." Kot da okoliščine ne bi bile že dovolj grozne, je skušala v bolnišnico s sabo vzeti tudi očeta. "Stekla sem po stopnicah v očetovo sobo. Tam je stal v boksaricah, segel v posodo z različnimi tabletami, jih zgrabil pest, jih pogoltnil in splaknil z vodko, kot da bi bila voda in bi on umiral od žeje. Nisem vedela, kaj naj storim," je zapisala. Nekako ji je uspelo, da je tudi njega spravila v rešilca, kjer je nato izgubil zavest – in to tako, da je njegova roka padla Sharon čez obraz, da je bilo videti, kot da jo skuša ubiti. "Tresla sem se in jokala, bila sem na smrt prestrašena in reševalce rotila, naj ne pokličejo policije. Usmilili so se me in očeta odpeljali na razstrupljanje," je zapisala. Tekala je od sobe, kjer je mama okrevala od napada, do sobe, kjer so očeta zdravili zaradi prevelikega odmerka mamil in zastrupitve z alkoholom.

In to je bil le eden izmed incidentov, ki jih v njihovem burnem življenju ni manjkalo. A kaže, da je Kelly uspelo najti svojo pot in se rešiti demonov iz preteklosti. Spomine je po svojih besedah izdala tudi za to, da bi se ljudje, ki doživljajo, kar je doživljala sama, zavedali, da niso sami.