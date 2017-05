Ker je bila brez ličil, jo je napadla tesnoba: 'Nelagodje in hkrati svoboda'

32-letna igralka Gina Rodriguez trpi za tesnobo, in ko je morala pred kamero stopiti brez ličil, jo je zaradi razgaljenosti napadla huda tesnoba. (Foto: AP)

32-letna igralka Gina Rodriguez, zvezdnica serije Devica Jane (Jane the Virgin), se je na Instagramu razpisala o snemanju, na katerem je bila brez ličil in jo je zaradi tega prevzemala tesnoba.

"Moj čudoviti prijatelj Anton Soggiu je prišel na obisk z Norveške in me je vključil v svojo magično umetnost. Desetsekundni portreti. Vedno je odlično stati pred njegovo kamero, a tokrat sem bila pred kamero samo jaz. Razgaljena na ulicah Los Angelesa. Brez ličil. Brez stiliranja. Samo jaz," je zapisala.

32-letnica je dejala, da trpi za anksioznostjo, in da jo je to snemanje navdajalo z mešanimi občutki nelagodja in svobode.

"Trpim za anksioznostjo. Ko gledam ta posnetek, vidim, kako me je navdajala tesnoba, ampak sočustvujem s sabo. Želim jo (sebe na posnetku, po.a.) zaščititi in ji povedati, da je v redu biti tesnoben, da ni ničesar čudnega, če čutiš tesnobo in da na koncu vedno zmaga jaz. Bilo mi je nelagodno, a tukaj je svoboda. Čutim tudi sprejemanje. To sem jaz. Čista Gina," je zapisala.

Igralka je že v preteklosti govorila o sprejemanju telesa. Ko je pozirala za revijo Cosmopolitan, je eno izmed fotografij delila na Instagramu, zraven pa razkrila, da se bori z avtoimunskim tiroiditisom - avtoimunsko boleznijo ščitnice, katere posledice so tudi pridobivanje teže, utrujenost in bolečine v mišicah.

"Moj boj z zdravjem, težo in sprejemanjem telesa v tem poklicu je bilo ljubeče, boleče, rastoče, razgaljeno, ranljivo in neverjetno potovanje. In da sem prišla do stanja, ko ljubim kožo, v kateri živim, in da to ni definirano s pričakovanji ali omejevanji drugih je več kot osvobajajoče," je zapisala.