V luči novih obtožb tudi Spacey poiskal strokovno pomoč in se odločil za zdravljenje

Oglaša se vse več moških, ki naj bi jih nadlegoval Kevin Spacey. (Foto: AP)

V javnost prihaja vse več obtožb glede neprimernega vedenja oskarjevca Kevina Spaceyja, ki je bil med drugim med letoma 2004 in 2015 umetniški vodja ikoničnega londonskega gledališča Old Vic, znano pa je bilo, da je rad mlade fante vabil k sebi domov, po tem, ko si jih je za "tarčo" izbral v gledališkem baru. Obljubljal naj bi jim vloge v svojih predstavah.

Da naj bi ju nadlegoval v gledališkem baru, sta do zdaj potrdila dva igralca, pa tudi nekdanji natakarji in drugi zaposleni so spregovorili o zvezdnikovem vedenju. Mehiški igralec Robert Cavazos trdi, da ga je Spacey pritisnil ob steno in ga skušal otipavati, ter da naj bi pogosto vabil mlade igralce na piknike s šampanjcem kar na oder gledališča, ampak da se mu je sam uprl.

"Ta človek je pogosto visel v baru svojega gledališča in otipaval vsakega, ki mu je padel v oči. Sam tega nisem prenašal, a poznam ljudi, ki jih je bilo preveč strah, da bi to ustavili," je povedal.

Cavazos je povedal, da je imel več neprijetnih izkušenj z igralcem, za katere je povedal, da so bile na meji spolnega nadlegovanja. "Mislim, da sem zaradi tega, ker ni bil izjemno agresiven, to odpisal z mislijo, da gre pač za eno tistih stvari," je povedal.

Dodal je, da mu je ogromno ljudi povedalo isto zgodbo, namreč da jih je igralec povabil na srečanje, da bi "se pogovorili o njihovih karierah". "Ko so prispeli v gledališče, jih je pričakal na odru, kjer jim je pripravil piknik s šampanjcem ob romantični svetlobi. Vsaka zgodba se razlikuje v tem, kako daleč je šlo, a pri vseh je tehnika ista," je povedal.

Njegovo vedenje postalo "šala"

Dodal je, da ima veliko igralcev kakšno podobno izkušnjo s Spaceyjem. "Očitno si je upal otipavati le moške, mlajše od 30 let. To njegovo obnašanje je bilo tako pogosto, da je postalo interna šala – zelo neokusna, sicer," je še povedal.

Za "tarče" naj bi izbiral predvsem mlade fante, ki so želeli ustvariti kariero. (Foto: AP)

To, da je bilo zvezdnikovo nadlegovanje tako pogosto, da je postalo šala, so potrdili tudi nekdanji zaposleni v baru. "Objem Kevina Spaceyja" so poimenovali njegovo potezo, ko je "prijateljsko" položil roko na hrbet mladega igralca, a precej nizko na hrbet, je povedal nekdanji natakar in dodal, da je Spaceya večkrat videl, da se je "zelo plenilsko" vedel do mladih fantov.

Natakar je povedal tudi, da je mnoge fante videl oditi z njim, in dejal, da so dobro vedeli, kaj počnejo. "Tako ne morem reči, da sem videl neprimerno vedenje, je bilo pa zagotovo zelo vsiljivo. Ne vem, če so ti fantje potem tudi dobili vloge v njegovih predstavah, je pa gotovo to razlog, zakaj so to počeli, in tudi nedvomno jim je to obljubljal," je še povedal.

Igralka Lisa McKeown, ki je igrala v tem gledališču, je povedala, da je vesela, da so igralčeve žrtve končno spregovorile, saj je "izrabljal svoj položaj in izkoriščal fante v zgodnjih dvajsetih".

Gledališče bo sprožilo preiskavo, bi pa naj dobili veliko anonimnih pisem, ki opisujejo, kako je zvezdnik prežal na mlade igralce, ki so iskali priložnost. Po vzoru Weinsteina, torej. Kar še potrjuje izpovedi, da so tudi moški tarče nadlegovanja in pogojevanja karier s spolnimi uslugami.

Spacey odšel na zdravljenje

Spacey je razkril, da je gej, v urah po tem, ko ga je Anthony Rapp obtožil nadlegovanja. Mnogi so kritizirali način, na katerega je razkril svojo spolno usmerjenost, saj naj bi to storil povsem neprimerno, sploh, ker je zapisal, da je izbral gejevsko življenje.

Kevin pa si je v luči obtožb vzel premor od igranja in se po zgledu Weinsteina odločil, da poišče pomoč. "Kevin Spacey si je vzel čas, ki je potreben, da poišče strokovno pomoč in zdravljenje," je povedal njegov predstavnik, drugih informacij pa ni podal.

Očitno se zadeve v Hollywoodu po dolgih desetletjih sprejemanja takšnega vedenja končno spreminjajo, predatorjem pa je odklenkalo, saj jih čakajo sankcije. Oskarjevec je tako ostal brez nagrade emmy, ki bi jo moral prejeti. Igralec bi namreč moral na slovesni prireditvi 20. novembra prejeti posebno nagrado, namenjeno ustvarjalcem, ki so s svojimi kreativnimi dosežki pripomogli k izboljšanju kakovosti globalne televizijske produkcije