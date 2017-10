Khloe pričakuje fantka

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Oct 16, 2017 at 3:34pm PDT

Čeprav 33-letna Khloe Kardashian še ni uradno potrdila nosečnosti, pa so viri blizu nje povedali, da s 26-letnim košarkašem Tristanom Thompsonom pričakujeta fantka. Khloe in Tristan sta od septembra lani, torej dobro leto, fantka pa bi se naj razveselila v začetku prihodnjega leta. Zanjo je to prvi otrok, za Tristana pa ne, saj ima z nekdanjo partnerko Jordan Craig desetmesečnega sina Princea Oliverja.

Khloe ne trpi za jutranjo slabostjo, ima pa hude napade lakote. "Lačna je bolj kot kdajkoli," pravijo njeni prijatelji, zato skozi cel dan je manjše obroke. Se pa še vedno drži strogega telovadnega režima, a dela bolj aerobne vaje in ne toliko intenzivne.

Je na vidiku poroka? "Seveda razmišljata o tem, a čakata na pravi trenutek. Khloe noče z ničemer hiteti," pojasnjujejo prijatelji.

Sta pa vzhičena glede nosečnosti. "To ni nekaj, kar bi se jima mudilo deliti s celim svetom," so povedali prijatelji. "Ne samo, da bo mama, kar si je dolgo želela, ampak bo otroka vzgajala z moškim, ki ga resnično ljubi. Vsi so presrečni za njiju," pravijo.

Tudi njena mati, 61-letna Kris Jenner, še ni uradno potrdila novice, saj naj bi to slavna družina storila z objavo tradicionalne božične voščilnice, a je novico posredno potrdila, ko je v intervjuju za Entertainment News (ET) dejala, da je "presrečna za Khloe".

"Tako zelo radi imamo Tristana. Khloe je zelo srečna, in to si zasluži, ker je toliko prestala," je dejala. "Biti tako uspešen v svojem poslu in zasebnem življenju je osupljivo. Izjemno je srečna," je dodala. Pojasnila je, da Khloe večino časa živi v Clevelandu, saj Tristan tam igra košarko, in da je nenavadno, da se ne vidijo vsak dan, kakor je bila ta zelo povezana družina vajena do zdaj.

Novica o Khloeini njeni nosečnosti je javnost presenetila le nekaj dni po poročanjih, da otroka pričakuje najmlajša članica družine, 20-letna Kylie Jenner. Ona pa naj bi s partnerjem Travisom Scottom pričakovala punčko. Sicer tudi Kim Kardashian in Kayne West pričakujeta otroka v istem času, le da njunega nosi nadomestna mati, saj je nosečnost za Kim smrtno nevarna.

Tako Khloe kot Kylie novice še nista uradno potrdili, sta pa z zadnjo objavo podrezali oboževalce, saj sta se šalili, da "imata toliko otrok".

Sestri sta promovirali linijo ličil, pri kateri sta sodelovali za Kyliejino znamko in sicer sta izdelke, ki so nastali v sodelovanju, poimenovali Kylie Cosmetics In Love With the KoKo Kollection. Na posnetku, ki sta ga objavili v namene promocije, sta se ponorčevali tudi iz "govoric" o nosečnosti.

Khloe na posnetku pravi, da je bilo s svojo sestrico zelo zabavno delati, saj se odlično razumeta. "Vseeno mi je, če sem njena starejša sestra, resnično spoštujem njen posel, ki ga je sama zgradila, in v čast mi je, da sem lahko njegov del. Rada sem delala z njo, ker se lahko od nje ogromno naučim," je povedala.

Kylie pa je povedala, da je njen najljubši odtenek kolekcije rdečil za ustnice tisti z imenom "Baby Girl". To ime je izbrala Khloe, saj tako svojo 20-letno sestrico kliče že od nekdaj. "Še za rojstni dan sem ji kupila ogrlico s tem napisom," je dodala.

Sestri sta preizkušali še preostale odtenke ličil, nato pa je Khloe dejala: "Midve sva jih ustvarili. To je najin otrok. Osem otrok imava!" "Toliko otrok imava! Kdo bi si mislil," pa se je smejala Kylie.