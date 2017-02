Khloe z novim žrebcem na romantičnem oddihu

My love �dc99 A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Feb 24, 2017 at 1:09pm PST

"Moja ljubezen" in "zadnji žarek veličastnega večera" je 32-letna Khloe Kardashian zapisala ob fotografiji na Instagramu, ko je bila na romantičnih morskih počitnicah s svojim novim plamenom, temnopoltim žrebcem, košarkarjem Tristanom Thompsonom.



Khloe je od decembra lani tudi uradno ločena od Lamarja Odoma, vlogo za razvezo od njega pa je prvič vložila že leta 2013. Prvič so jo s Thompsonom povezali lani septembra.



"Trenutno sem na zelo dobri točki svojega življenja. Zelo je dobro. Sem resnično srečna in se počutim varno, saj sem v pozitivni in zdravi zvezi," je Khloe nedavno povedala v ameriški televizijski oddaji The Talk.