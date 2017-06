Bo Kim s pomočjo nadomestne matere tretjič mamica?

Kim Kardashian in Kanye West si zelo želita še enega otroka, a je nosečnost za zvezdnico lahko smrtno nevarna. (Foto: AP)

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in njen mož, raper Kanye West, naj bi se po poročanju ameriških medijev s pomočjo agencije že našla nadomestno mater, ki bo namesto Kim donosila njunega tretjega otroka. Kim si namreč na vso moč želi še enega otroka, a so ji zdravniki povedali, da bi to zanjo lahko bilo smrtno nevarno.

Oba poroda sta bila zanjo zelo nevarna, drugi bolj kot prvi, zato se zdravniki bojijo, da bi bil lahko tretji zanjo smrtno nevaren. Med obema nosečnostma je namreč imela težave z globoko vraščeno posteljico, kar povzroča obilno krvavitev, pri tretji nosečnosti bi to bilo zanjo smrtno nevarno.

Kim je sprva razmišljala o posvojitvi, a kaže, da se je na koncu odločila, da bo njunega biološkega otroka donosila nadomestna mati. Za to sta se po pomoč zatekla k agenciji, ki posreduje med starši in nadomestnimi materami.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Apr 16, 2017 at 7:24pm PDT

Mediji poročajo, da bosta zakonca nadomestni materi za njene usluge plačala 45.000 dolarjev (40.000 evrov), znesek pa naj bi jih po delih izplačevala 10 mesecev, torej vsak mesec 4500 dolarjev (4000 evrov). Mediji prav tako poročajo, da naj bi, če bi se izkazalo, da nadomestna mati nosi dvojčka ali še več otrok, za vsakega dodatnega otroka prejela še dodatnih 5000 dolarjev (4500 evrov).

Kim in Kanye pa sta agenciji morala plačati še provizijo, torej sta skupaj plačala 68.850 (62000 evrov). A ker je Kim včeraj na trgu ponudila svojo težko pričakovano prvo kolekcijo ličil, ki ji naj bi v le nekaj minutah prinesla 14 milijonov dolarjev (12,6 milijona evrov), ji je seveda ta denar drobiž.

V pogodbi o nadomestnem materinstvu je med drugim zapisano tudi, da nadomestna mati ne sme kaditi, piti alkohola, jemati mamil in v tednih pred in po vstavitvi zarodka ne sme imeti spolnih odnosov.

Prav tako se ne sme kopati v vročih kopelih ali savnah, ne sme iti v bližino mačjega stranišča, ne sme si barvati las, jesti surovih rib, na dan pa si lahko privošči le en kofeinski napitek. A vseeno – na mesec je za to plačana štiri tisočake, tako da ji malo strožje discipline najbrž ne bo težko vpeljati.