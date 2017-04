Kim in Kourtney v Mehiki pokazali svojo divjo plat

Kourtney Kardshian svoj 38. rojstni dan praznuje v velikem slogu. S 36-letno sestro Kim in prijateljicami je odpotovala v Mehiko, kjer so si mame in žene oddahnile od svojih obveznosti, starševskih dolžnosti in vsakdanjih težav, ter se prepustile soncu, užitku in divji zabavi.

Brezskrbne na sončnih počitnicah dokazujejo, da imajo, čeprav so matere, še vedno divjo in razigrano plat.

Sproščena Kim je seveda ponosno razkazovala svojo bujno zadnjico.

Zaostajala pa ni niti sicer bolj zadržana Kourtney. 38-letnica je bila tako razposajena, da je po zelenici delala kolesa - in to gola.

Kasneje pa so si prijateljice zabavo začinile še z nekoliko bolj odraslimi elementi, Kim pa je pikantno dogajanje seveda vestno dokumentirala na Twitterju.

Tudi Kourtney je na Snapchatu delila nekaj drznih daril, ki jih je dobila od prijateljic.

Očitno si je slavljenka zares dala duška, saj je Kim po zabavi na Twitterju zapisala: "Kourtney je štirikrat bruhala v posteljo in še vedno spala v njej." Očitno so si prijateljice dale duška, preden bo spet čas za vrnitev k vsakdanjim obveznostim.