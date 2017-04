Kim Kardashian: Moram popraviti svojo maternico

Kim in Kanye sta se odločila, da bosta imela še enega otroka. (Foto: AP)

36-letna resničnostna zvezdnica Kim Kardashian je pred dnevi v napovedniku nove sezone svoje oddaje razkrila, da se bosta z možem Kanyejem potrudila imeti še enega otroka, čeprav ji zdravniki to odsvetujejo. Med obema nosečnostma je namreč imela hude težave zaradi globoko vraščene posteljice, ki je lahko smrtno nevarna.



Zdaj pa je svoji družini razkrila, da se odpravlja na operacijo, kjer ji bodo popravili maternico: "Moram popraviti svojo maternico, ker bom res imela še enega otroka," je dejala vpričo matere in sester ter dodala, da je zelo vznemirjena, a vseeno bo – kljub operaciji, nosečnost še vedno tvegana, toda tega si res zelo želi: "Operacija je dejansko edina stvar, ki mi lahko pomaga. Želim da imata moja otroka še kakšnega brata ali sestro, in hočem narediti vse, kar je v moji moči, da se to zgodi."