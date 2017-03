Kim si želi še tretjič postati mamica, čeprav ji zdravniki to odsvetujejo

Kim Kardashian si zelo želi roditi vsaj še enega otroka, a ji zdravniki to močno odsvetujejo. (Foto: FameFly)

V napovedniku za nove dele resničnostne oddaje V koraku z družino Kardashian (Keeping up with the Kardashians) je Kim Kardashian West razkrila, da se z možem Kanyejem trudita, da bi spet zanosila.

"Želim si, da bi moja otroka imela še več bratov in sester, ampak zdravniki mi to odsvetujejo, saj zame to ni varno," pojasni Kim v napovedniku.

36-letna resničnostna zvezdnica in Kanye imata triletno hčerko North in enoletnega sina Sainta. Oba poroda sta bila zanjo zelo nevarna, drugi bolj kot prvi, zato se zdravniki bojijo, da bi bil lahko tretji zanjo smrtno nevaren. Med obema nosečnostma je namreč imela težave z globoko vraščeno posteljico, kar povzroča obilno krvavitev, zato ji zdravniki nosečnost odsvetujejo.

Ko je rodila hčerkico North in sinčka Sainta, je imela velike težave zaradi vraščene posteljice, kar je lahko tudi smrtno nevarno. (Foto: FameFly)

V eni izmed oddaj prejšnje sezone ji je to odsvetovala tudi mama Kris Jenner: "Lahko izkrvaviš do smrti." Že v prejšnji sezoni je namreč obiskala nekaj zdravnikov in preučevala različne možnosti, sestala se je tudi z mamico s podobnimi težavami, ki je zaradi tvegane nosečnosti otroka posvojila.

V novem napovedniku pa je prvič razkrila, da se z možen dejavno trudita spočeti otroka, kar kaže, da se ni odločila za posvojitev ali nadomestno materinstvo. "Poskusila se bom imeti še enega otroka," je zaupala svojima sestrama Kourtney in Khloe.

Ob tem je videti presenečen izraz Khloe, Kris pa jo posvari: "Nočem, da storiš nekaj, kar te lahko ogrozi."