Kim v nekaj dneh razprodala svojo dišavo in zaslužila 12 milijonov

Kim Kardashian je razprodala svojo dišavo, čeprav nihče ni vedel, kakšen vonj sploh kupuje. (Foto: AP)

Čeprav mnogi menijo, da Kardashianove preveč časa posvetijo družbenim omrežjem, slavne sestre dobro vedno, zakaj to počnejo. Zdaj je to, da se resnično splača imeti predane oboževalce, dokazala Kim.

Njeni predani oboževalci so namreč v pičlih šestih dneh razgrabili prvo serijo njene linije dišav, ki je zajemala 300.000 stekleničk, ne da bi sploh vedeli, kaj kupujejo, saj so se stekleničke prodajale izključno preko spleta in ni bilo možno dobiti testerjev ali kako drugače pred nakupom poduhati dišave.

Oboževalcev to ni niti malo odvrnilo, za zvestobo pa se jim je Kim, kakopak, zahvalila na družbenih omrežjih.

"Tako velika čast je, da mi zaupate," je 36-letnica povedala v objavi na Instagramu, ko je že na prvi dan prodaje dišav z njimi zaslužila 8,4 milijona evrov. "To je tako noro. To je prvič, da je nekdo prodajal dišavo samo prek spleta, brez testerjev in možnosti, da se dišavo pred nakupom povoha," je povedala.

Za 30-mililitrsko je treba odšteti 30 evrov, za 75-mililitrsko pa 50 evrov. Z razprodano prvo serijo je tako Kim zaslužila 11,8 milijona evrov.

In čeprav stekleničke tako priljubljene dišave niso več na voljo v spletni trgovini, bodo kmalu prišle nove zaloge – ki pa bodo brez dvoma tudi v hipu razprodane.

Kolekcija vključuje tri različne cvetlične dišave v lični embalaži v obliki kristala. Kim je navdih za embalažo našla v zdravilnih kristalih, ki so ji jih nosili prijatelji po travmatičnem ropu v Parizu.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Nov 15, 2017 at 9:18am PST

"Prijatelji so prihajali k meni in mi nosili zdravilne kristale, ko sem resnično potrebovala zdravljenje. Všeč mi je bila ideja čistosti in tega, da si vsake toliko vzameš čas in počneš, kar te osrečuje ter se zdraviš od vsega, kar te tare v tem norem, kaotičnem življenju. Želela sem preprosto ustvariti dišave, ki me pomirjajo in osrečujejo," je povedala.