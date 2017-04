Kim zaradi neobdelanih fotografij izgubila oboževalce

Kim Kardashian je peta najbolj priljubljena zvezdnica na Instagramu, s skoraj 100 milijoni sledilcev se uvršča za Ariano Grande, Beyonce, Taylor Swift in Seleno Gomez. A zadnje fotografije paparacev, ki so Kim ujele na razigrani zabavi v Mehiki, kjer je njena sestra Kourtney proslavljala rojstni dan, so jo morda stale mesta v prvi peterici.



Več kot 100.000 oboževalcev ji je namreč zaradi šoka po neretuširanih fotografijah njene zadnjice nehalo slediti.



Mnogi trdijo, da so neobdelane fotografije paparacev dokaz, da je 36-letna zvezdnica že več let vse fotografije, ki jih objavlja na Instagramu, temeljito obdelovala. "Zloglasne" fotografije so namreč razkrile Kimino postavo, kakršna je brez Photoshopa, na kateri je seveda tudi nekaj celulita.

Oboževalci so se osredotočili na razlike med fotografijami paparacev in fotografijami, ki jih Kim objavlja na družbenih omrežjih.

Njeni nekdanji oboževalci so jo razglasili za "prevarantko". "Na bruhanje mi gre, da toliko govoriš o svojem popolnem telesu, nato pa za vsako malenkost tečeš k lepotnemu kirurgu. Ničesar resničnega ni na tebi," je zapisal eden izmed komentatorjev, drug pa je dodal: "Tvoje telo je popolnoma umetno."



Ena uporabnica je pod fotografijo njene sestre Kourtney zapisala: "Naravna sestra. Tudi Kimmy bi bila videti tako dobro, če bi se odrekla lepotnim operacijam. Injekcije, vsadki, botoks … samo reci ne."



Nekateri oboževalci so ji očitali obdelavo fotografij: "Popolnoma neverjetno. Zbudi se in se sooči z resničnostjo. Photoshop je tvoj najboljši prijatelj."

Nekateri pa so šele zdaj ugotovili, da pri nenadno povečani zadnjici ne gre za nek naraven fenomen.

Drugi oboževalci pa so jo seveda branili, saj da je videti odlično in da je zelo vitka, celulit pa je nekaj, s čimer se sooča večina, tudi zelo vitkih, žensk in se ga ne da kar tako opraviti, zato ji tega ne gre očitati.



Da je njeno telo v resničnosti precej drugačno kakor na fotografijah, ki jih objavlja, pa seveda ne more biti veliko presenečenje – kakor obstaja tudi velika razlika med zvezdnicami, ki so nenaličene, in po tem, ko zanje poskrbijo profesionalni mojster ličenja, frizer in ostali. Seveda zvezdnice takega kova na Instagramu le redko objavljajo nepopravljene fotografije, že "navadni smrtniki" se radi zatečemo vsaj k uporabi različnih filtrov in drugih trikov. Vendarle smo vsi radi videti kar najbolje.