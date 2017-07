Kljub vsem težavam slavila 35. obletnico poroke

Sharon in Ozzy Osbourne imata za sabo precej burno preteklost, ker jo je 68-letni rocker varal, sta bila tudi tik pred ločitvijo, a sta svojo zvezo zakrpala. Tako zdaj slavita 35. obletnico poroke.

Ob tej priložnosti je 64-letna Sharon svojemu možu napisala ganljivo posvetilo: "Hvala ti, Ozzy, za 35 norih in čudovitih let. V svojem srcu nosiš mojega, in stara se in ga je treba varovati."

A post shared by Sharon Osbourne (@sharonosbourne) on Jul 4, 2017 at 7:48am PDT

Par se je poročil leta 1982, imata pa tri otroke: 32-letno Kelly, 31-letnega Jacka in 33-letno Aimee.

Tudi Kelly je svojim staršem čestitala z objavo njune poročne fotografije. "Veselo obletnico, mama in oče, hvala, da sta mi pokazala, kaj je prava ljubezen," je pripisala.

A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Jul 4, 2017 at 3:25pm PDT

Sharon je pred kratkim povedala, kako se je ponovno zaljubila v svojega moža, potem ko je njegova nezvestoba skoraj uničila njun zakon. Maja lani sta se namreč za nekaj časa razšla, saj jo je Ozzy varal s svojo frizerko in še nekaj drugimi ženskami.

"35 let je prekleto dolga doba. In mislim, da sem se ’odljubila’ in nato spet zaljubila v svojega moža," je dejala. Pojasnila je, da ji je pri tem pomagala Ozzyjeva odločenost, da se izboljša in postane boljši človek. "Vsak dan je obiskoval terapevta in se je resnično trdo trudil," je dejala.

Maja letos sta v intimnem obredu v Las Vegasu, ki so se ga udeležili le najbližji, obnovila svoje poročne zaobljube. "V resnici je bil to zame najin pravi poročni dan. To je tisti, ki si ga bom zapomnil. S Sharon sva toliko prestala, in zato iskreno čutim, da je to novi začetek," je Ozzy povedal za revijo Hello! "Storil sem veliko napako. Brez Sharon sem nič. Ljubim jo. In iskreno lahko rečem, da v življenju nisem ljubil nikogar drugega kot svojo ženo," je dodal.