Ko bi le vsi nekdanji partnerji bili takšni!

Joshua Jackson in Diane Kruger sta po desetih letih svojo zvezo končala julija lani. (Foto: AP)

38-letni igralec Joshua Jackson, ki se je v naša srca zapisal kot nepozabni Pacey iz serije Simpatije (Dawson’s Creek), je tudi v resničnem življenju takšen dobrosrčnež, kot je bil v priljubljeni seriji. Na Instagramu je ob prejemu nagrade za najboljšo igralko na 70. filmskem festivalu v Cannesu iz srca voščil svojemu nekdanjemu dekletu Diane Kruger.

"Glede na to, da sem bil priča tvoji integriteti in predanosti, ki jo daješ vsaki vlogi, skačem od veselja, da si končno prejela priznanje, ki si ga zaslužiš. Edino vprašanje je, zakaj so potrebovali tako dolgo, da so to opazili! ČESTITKE," je zapisal.

40-letna Krugerjeva je dobila zlato palmo za vlogo v nemški drami In the Fade, filmu o posledicah terorističnega napada. V svojem zahvalnem govoru se je poklonila vsem, ki so jih tovrstni napadi prizadeli ter dejala, naj se vsi, ki morajo nadaljevati svoje življenje, potem ko so v napadu izgubili ljubljene,"prosim zavedajo, da niso pozabljeni".

Igralec in igralka sta svojo desetletje trajajočo zvezo prekinila julija lani, v izjavi pa pojasnila, da sta se odločila raziti, a ostajata prijatelja.

Sicer so ju potem še nekajkrat videli skupaj, a sta oba nadaljevala s svojim življenjem. V začetku leta so Joshuo ujeli pri poljubljanju z neznano žensko, nemška igralka pa je v zvezi z igralcem Normanom Reedusem.