VIDEO: 'Ko bomo šli v posteljo, bomo naše otroke še tesneje objeli'

Voditelj zabavne oddaje The Late Late Show James Corden se je z ganljivim govorom poklonil žrtvam napada v Manchestru, v katerem je po koncertu Ariane Grande umrlo najmanj 22 ljudi, 60 pa je ranjenih.

38-letni voditelj je povedal, kako zelo so ga užalostile novice in čeprav ne ve, kaj se je v resnici zgodilo, ve, da je umrlo veliko ljudi, še več je ranjenih. "Ko smo zvečer snemali našo oddajo, smo slišali grozljivo novico iz Manchestra," je povedal James, ki je sicer Britanec, a trenutno živi in dela v Los Angelesu. "Vedno me pretrese, ko slišim takšno novico, a ta me je še toliko bolj, ker je bilo na tem koncertu toliko otrok," je dejal.

"Veliko med vami ne bo nikoli obiskalo Manchestra, a ste gotovo že slišali zanj. Znan je po vsem svetu zaradi tolikih čudovitih stvari – odličnih nogometnih ekip, neverjetne glasbe (Oasis in Joy Division) … Tukaj se je rodila vodja sufražetk, je dom izumitelja prvega računalnika. Je kraj komedije in značaja," je dejal.

"A ko jaz pomislim na Manchester, na kraj, ki ga poznam, pomislim na duh tamkajšnjih prebivalcev, in povem vam, težko boste našli tako tesno povezane ljudi. Močni, ponosni, nežni ljudje, ki jim je najbolj pomembna skupnost. Če je to sploh možno, bo po tem dogodku duh ljudi Manchestra še močnejši," je dejal.

"Moje misli in molitve so z vsemi v Manchestru, vsem osebjem arene, vsemi varnostniki, reševalci, z Ariano in njeno ekipo in vsemi družinami, ki so bile nocoj prizadete," je dejal in dodal: "Ko bomo šli v posteljo, bomo naše otroke še tesneje objeli."