FOTO: Ko modno brv zapolni karizma, zmanjka prostora za manekenke

Železni dami Helen Mirren in Jane Fonda, ena v zgodnjih, druga v poznih sedemdesetih letih, sta dokazali, da sta z vsako gubico močnejši, in poskrbeli za navdušenje med predstavitvijo L'Orealove kolekcije na pariškem tednu mode. Osupnili sta s svojo prezenco, poskrbeli pa tudi, da je modna brv za nekaj minut postala gledališki oder. Ob njiju so se po pisti sicer sprehodile tudi Adriana Lima in Winnie Harlow in druge manekenke.

72-letna Helen Mirren je osupnila v karirastih hlačah in plašču, ko je s palico in roko v žepu zavzela oder, kot da ne bo spustila mimo žive duše. Jane Fonda pa je v obleki s tigrastim vzorcem dokazala, da so diamanti večni. 79-letnica se je sproščeno ustavila sredi steze, ko je med občinstvom zagledala nekoga znanega, in pokazala, da je lahko modna predstava tudi zabavna. Za zabavo pa je igralka Jane Fonda poskrbela že večkrat, med drugim, ko je voditeljica jutranje pogovorne oddaje Megyn Kelly ob klepetu z njo načela temo lepotnih operacij. "A si zdaj res želimo razpravljati o tem?" je z retoričnim vprašanjem hudomušno ustavila debato in dala jasno vedeti, da brez lepotnih popravkov ne bi bila videti tako fantastično. In njene tri majhne skrivnosti? "Dobro razpoloženje, dobra drža, poskrbim zase," razkriva elegantna in zabavna Jane.