Ko so na dan prišle obtožbe o posilstvih igralk, je zloglasnega Harveya zapustila tudi žena

Ko je postalo jasno, da so obtožbe glede neopravičljivega vedenja hollywoodskega mogotca Harveyja Weinsteina precej resnejše, kot je sprva kazalo, je njegova žena Georgina sporočila, da ga zapušča. (Foto: AP)

Pretekli teden in hollywoodska umazanija, ki jo je razgalil, se bosta zapisala v zgodovino. Čeprav neprimerno vedenje seksistične filmske Meke ni bila skrivnost, so si vseeno vsi zatiskali oči – zdaj pa to ni več mogoče. In čeprav po fiasku z Billom Cosbyjem, ki se je uspel izogniti sankcijam, čeprav ga je množica žensk obtožila posilstva, nihče ni zares verjel, da so spremembe mogoče, se zadeve mora vsaj na pogled spreminjajo na bolje.

Na dan prihajajo vedno nova odkritja o padlem hollywoodskem mogotcu Harveyu Weinsteinu. Če je sprva kazalo, da je njegovo "neprimerno obnašanje" obsegalo "le" nagovarjanje k spolnim uslugam ter masturbiranje pred igralkami, pa so zdaj na plan prišle veliko resnejše obtožbe - vsaj tri igralke so ga obtožile posilstva.

In čeprav je ob začetku afere 65-letni Harvey trdil, da mu družina stoji ob strani, je njegova žena Georgina po razkritju obtožb o posilstvih sporočila, da ga zapušča. "Srce me boli za vse ženske, ki so nepredstavljivo trpele zaradi teh neodpustljivih dejanj. Odločila sem se, da zapustim moža," je povedala za revijo People. "Skrb za otroke je na prvem mestu, zato medije prosim za zasebnost," je še dodala. Poročila sta se leta 2007 in imata dva otroka.

Producentovo ime bodo tudi odstranili z vseh njegovih projektov, ki so trenutno v produkciji.

Zakaj so žrtve tako dolgo molčale?

Zvezdniki priznavajo, da so slišali govorice o producentovem neprimernem vedenju, a jim niso verjeli: 'Kar je storil, je nagnusna zloraba moči. Upam, da bomo zdaj priča začetku konca teh zlorab'

Ker so se nekatere pogumne žrtve odločile spregovoriti in povzročile spremembo, za katero nihče v seksističnem Hollywoodu ni verjel, da je možna – eden najvplivnejših mož je izgubil službo – so se opogumile tudi igralke s precej bolj travmatičnimi izkušnjami.

Hollywood je specifičen: čeprav je Weinstein sam priznal svoje neopravičljivo vedenje, nadlegovanim igralkam še vedno niso verjeli, zato ni presenetljivo, da so tako dolgo molčale. Ne le, da niso verjele, da boso slišane, mogotci bi lahko v hipu končali njihovo kariero. A zdaj se vendarle premika, mesto angelov si ne more več zatiskati oči. Zvezdniki so vendarle spregovorili in priznali, da so govorice poznali, da pa si niso predstavljali razsežnosti umazanij, ki so se dogajale. In tako se je odprl dolgo z odvetniki in mogotci zatisnjen ventil: slavni producent se ni le neprimerno vedel, ampak naj bi nadebudne igralke tudi posiljeval.

'To je lahko tako dolgo počel, ker se ljudje vdajo in nato še čutijo, da je vse njihova krivda'

Za revijo New Yorker, ki je vendarle razgalila njegovo početje, je poglobljeno raziskavo deset mesecev izvajal Ronan Farrow, ter se pogovoril z več igralkami, ki jih je v treh desetletjih producent nadlegoval. Tri izmed njih trdijo, da jih je celo posilil. Te navedbe Weinstein zanika.

Italijanska igralka Asia Argento je bila leta 1997 povabljena na zabavo studia Miramax, a ko je prišla tja, jo je pričal le Weinstein. Kot mnogo drugih jo je prisilil, da ga je zmasirala in grozil, da bo končal njeno kariero, če ga ne bo ubogala. Ko se je vendarle strinjala, pa jo je spolno zlorabil. Čeprav mu je govorila "ne", se je na koncu vdala, ker je upala, da bo vsega hitro konec, in s to krivdo je živela vsa ta leta. O vsem je dolga leta molčala, ker se je bala, da bo uničil njeno kariero.

In podobno zgodbo je zaupala Lucia Evans, ki je Harveya spoznala še kot študentka v newyorškem klubu. Njegova asistentka jo je kasneje poklicala na sestanek, a ko je tja prispela, jo je Weinstein sam čakal v hotelski sobi. Pravil ji je o igralskih priložnostih, nato pa izvlekel penis in jo prisilil v oralni seks. Sčasoma se je nehala upirati: "Vdala sem sem. To je tisti najgrozljivejši del in zaradi tega je lahko to počel tako dolgo tolikim ženskam: ljudje se vdajo, in nato še čutijo, da je vse njihova krivda."

Poleg treh, ki trdijo, da jih je producent posilil, so štiri ženske novinarju povedale, da jih je otipaval, štiri pa, da je pred njimi masturbiral.

Novinar odmevnega članka je povedal, da je igralka in manekenka Ambra Battilana Gutierrez pokazala avdio posnetek, ki je bil del policijske zasede, saj je pred dvema letoma to producentovo početje skušala zaustaviti tudi policija. To je šele zdaj postalo javno, ker očitno ni bila uspešna. Na posnetku je razvidno, da jo je Weinstein otipaval, ter vabil v svojo hotelsko sobo. Ko je to odklonil, je dejal, da je navajen slišati ne in nadaljeval s pritiski, na koncu pa zagrozil, da bo uničil njeno kariero.

In ravno to je bila tista moč, ki jo je imel nad žrtvami in drugimi, ki so vedeli za njegovo početje – to niso bile prazne grožnje, kot eden najvplivnejših mož v Hollywoodu je seveda to z lahkoto tudi naredil.

Tudi časnik sam priznava, da je že večkrat želel objaviti zgodbo o njegovem početju, a jim je vedno zmanjkalo dokazov, ker ženske niso želele javno spregovoriti o tem – do zdaj, ko se jih je vendarle opogumilo več. Seveda pa je še veliko igralk, ki svojih zgodb niso zaupale časniku, temveč se oglašajo šele zdaj, med njimi sta tudi zvezdnici Gwyneth Paltrow in Angelina Jolie, ki se ju je neprimerno dotikal in se jima vsiljeval.

In kaj na nove obtožbe pravi padli producent?

Čeprav je neprimerno obnašanje (ne)slavni producent priznal sam, je njegova predstavnica glede teh novih obtožb sporočila, da Weinstein navedbe o posilstvih zanika. "Te obtožbe odločno zanika. Prav tako zagotavlja, da nikdar ni iz maščevanja, če so ga zavrnile, uničil karier igralk. Za vse odnose, ki se mu očitajo, pa verjame, da so bili sporazumni."

Iz uradne izjave, precej nespretno zapisane, je torej razvidno, da producent ne zanika odnosov, temveč da je sam prepričan, da so bili sporazumni, poleg tega pa priznava, da je igralkam grozil – le da groženj ni nikdar uresničil.

"Začel je s terapijami, prisluhnil je skupnosti in se trudi biti boljši človek. Upa da bo, če bo dovolj napredoval, dobil še eno priložnost," je še sporočila predstavnica.

To ni nekaj novega, je pa lahko začetek konca. Nihče si ne more več zatiskati oči

Razgalilo se je dogajanje v Hollywoodu, ki traja vse od njegovega začetka, ki se ga vsi zavedajo, a nihče nič ne ukrene. To ni nekaj, kar se je začelo, ko sta pred 40 leti brata Bob in Harvey Weinstein ustanovila studio Miramax, saj je obstajalo že pred tem, je pa lahko začetek konca tega gnusnega "vsakdanjika kavčev za avdicijo".

Po dolgih desetletjih osramočenih igralk, ki so morale prenašati vsiljevanja, nadlegovanja in celo spolne zlorabe, če so želela živeti svoje sanje in igrati, so zdaj končno povzdignili glas podpore tudi moški kolegi. Tudi igralci so se zavedali krute resnice, pred katero so si zatiskali oči – da je hollywoodska realnost zanje povsem drugačna, da jim za uresničenje sanj ni treba trpeti spolnega nadlegovanja, da živijo v drugem svetu kot kolegice, ki jim je takšno vedenje vsakdanje, pa čeprav nesprejemljivo. Da živijo s krivdo in sramom, čeprav nezasluženo.

Proti svojemu prijatelju je ostro nastopil tudi Ben Affleck. (Foto: AP)

Ben Affleck: Slabo mi je. Moramo biti boljši pri varovanju naših sester, prijateljic, sodelavk in hčera

Tako je tudi Weinsteinov prijatelj Ben Affleck vendarle javno spregovoril, saj je ugotovil, da ni več sprejemljivo molčati. "Žalosten sem in jezen, da je moški, s katerim sem večkrat delal, zlorabil svojo moč za ustrahovanje, spolno nadlegovanje in manipuliranje tolikih ženk v preteklih desetletjih. Ko sem slišal dodatne obtožbe o posilstvih, mi je postalo slabo. To je povsem nesprejemljivo, in sprašujem se, kaj lahko storim, da zagotovim, da se kaj takšnega ne bo več dogajalo. Moramo biti boljši pri varovanju naših sester, prijateljic, sodelavk in hčera," je zapisal na svoji Facebook strani.

"Moramo podpirati tiste, ki so spregovorile, obsoditi takšno ravnanje, ko ga vidimo, in pomagati zagotavljati, da je na pozicijah moči več žensk," je še dodal.

Tudi druga Harveyjeva prijateljica, igralka Jennifer Lawrence, je bila ostra: "Globoko so me prizadele novice o njegovem vedenju. Pred petimi leti sem delala z njim in osebno nisem doživela nadlegovanja, niti nisem o tem vedela ničesar. Takšna zloraba je neopravičljiva. Moje sočutje gre ženskam, ki jih je to nagnusno vedenje prizadelo. Zahvaliti se jim želim za pogum, da so se izpostavile v javnosti," je dejala.

Igralki je zdaj najbrž žal, da je leta 2014 med podeljevanjem nagrade GLAAD Weinsteinu čestitala ob rojstvu sina in dejala: "Harvey nam je ravnokar dal, kar potrebujemo – še enega njega."