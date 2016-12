'Ko sva se poročila, sem ga komaj poznala!'

Keith Urban in Nicole Kidman sta se ob poroki "komaj poznala", danes pa je njuna zveza močnejša kot kdaj koli, zatrujuje ona. (Foto: AP)

"Vsi so mislili, da je to velika napaka," je igralka Nicole Kidman povedala v intervjuju za avstralsko revijo Women's Weekly. Znano je namreč, da je Keith Urban že štiri mesece po poroki šel na zdravljenje zaradi zasvojenosti z omamnimi substancami, očitno pa sta prestala vse preizkušnje poročenega življenja.



"Bili so vzponi in padci prve tri mesece. V desetih letih sva prestala marsikaj, zdaj sva močnejša kot kdaj koli. Srečala in zaljubila sem se v Avstralca v Ameriki – kakšne so možnosti? Ko deliš skupno zgodovino, ljubezen do dobre kave, glasbe, skupine Cold Chisel, plaže, sonca, radia Triple J. Še vedno me kliče avstralsko dekle. To mi je všeč," je še dodala.



Par živi v Nashvillu s hčerkama, 8-letno Sunday Rose in 5-letno Faith Margaret, praznike pa bodo preživeli v njuni rodni Avstraliji.