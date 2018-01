VIDEO: Ko Will in Kate dobita v roke hokejsko palico, gre zares!

Noseča Kate je dokazala, da je prava športnica ... (Foto: AP)

Princ William in Kate Middleton sta zelo izkoristila svoj štiridnevni obisk po Švedskem in Norveškem in se, kot se za severni državi spodobi, preizkusila tudi na ledu.

Podala sta se na drsališče na prostem v središču Stockholma, da bi se podučila o najbolj priljubljenem športu v državi – hokeju na ledu! In dokazala sta, da ko gre za tekmo, ne poznata usmiljenja.

Kot visokemu obisku na drsališču pritiče, so jima na spolzki površini pripravili rdečo preprogo. In igra se je lahko začela: William in Kate sta tekmovala v kazenskih strelih na gol, pri čemer je Kate dokazala, da je v tretjem trimesečju nosečnosti še kako aktivna. Toda princ William ji med tekmo ni prizanašal in po napetem dvoboju zmagal z rezultatom 2:1. Lovorika pa bo tako ali tako v vsakem primeru ostala v družini.

A princ William ji ni prizanašal in zmagal z 2:1. (Foto: AP)

Vojvodinja Cambriška, ki bo, predvidoma aprila, rodila tretjega otroka, je blestela v toplem Burberryjevem plašču in puloverju, ki je delo švedskega kreatorja Fjallravna. Po dvoboju na ledu, ki ga je zbrano spremljala nad hokejem na ledu navdušena lokalna mladež, je napočil čas za še večje veselje. Na druženju po tekmi so otroci ob vroči čokoladi prejeli tudi darila, vsak svoj dres, da bodo lahko v prihodnosti v stilu še bolj navduševali na ledu.