Ko zvezdnik pomaga pri zaroki: Zgodila se je čarovnija

Priljubljeni ameriški igralec Tom Hanks, znan po velikih vlogah v filmih, kot so Forrest Gump, Reševanje vojaka Ryana in Brodolom, se preizkuša tudi v pisanju. Tako je oktobra izdal zbirko 17 kratkih zgodb Uncommon Type: Some Stories.

Trenutno se igralec kot častni gost mudi na knjižnem sejmu v Austinu, kjer je do njega pristopil oboževalec z veliko prošnjo. Ryan McFarling je imel namreč gorečo željo in upal je, da mu bo zvezdnik lahko pri želji tudi pomagal.

Ko je 61-letni igralec po predstavitvi svoje knjige odgovarjal na vprašanja, ki jih je dobil na listu papirja, je bilo med njimi tudi nenavadno vprašanje, na katerega pa zvezdnik ni vedel odgovora in zato je vprašal prisotne: "To je Ryanovo vprašanje ... za Nikki Young – Nikki, ali bi se poročila z mano?" In Nikki je presenečeno obsedala. Hanks je nato par povabil na oder, kjer je Ryan pred veliko množico še enkrat zaprosil svojo izbranko za roko in gospodična je vzhičeno privolila.

Igralec se je nato z oboževalcema tudi fotografiral in jima zaželel vse najlepše. Na vprašanje novinarjev je Nikki dejala, da se je zgodilo nekaj neverjetnega: "Zgodila se je čarovnija."

Hanks pa ni edini igralec, ki z veseljem pomaga svojim oboževalcem. Prejšnji mesec je pevka Katy Perry pomagala svoji oboževalki, ki je želela zaprositi svojo partnerko na njenem koncertu v New Yorku. Podobno gesto je naredila tudi britanska pevka Adele, ki je prav tako dovolila, da se je srečni par zaročil na njenem koncertnem odru. Tudi glasbenika Ed Sheeran in Justin Timberlake sta bila tako prijazna, da sta pomagala oboževalcem, da so za svojega najbližjega pripravili nepozabno zaroko.