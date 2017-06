'Koliko potu je preveč potu?'

37-letna igralka Busy Philipps, zvezdnica priljubljene serije Simpatije, v Instagram zgodbah vsak dan deli svoje selfije med in po vadbi, na katerih je premočena od potu. "Nekdo me je vprašal, ali so ljudem všeč moje prepotene Instagram zgodbe. Iskreno, meni je glede tega vseeno, objavljam jih zase, kot dokaz, da sem opravila zadano," je zapisala in pojasnila, da to počne, da ostaja na pravem tiru in da samo sebe drži za besedo.

Igralka pa se ni v tako intenzivno vadbo vrgla zaradi tega, ker bi želela shujšati. "Moj cilj ni neko popolno telo. Moj cilj je, da se v svojem telesu in mislih počutim najboljše, kot se lahko – do konca življenja," je zapisala.

Pravi, da ji telovadba pomaga pri tesnobi in je bistvena za njeno psihično zdravje. "Imam tesnobo in nagnjenost k depresiji, a sem ugotovila, da če se tako potim ČISTO VSAK DAN, se počutim bolje, sem bolj mirna, in sem boljša mama," je zapisala. 37-letnica ima namreč dve hčerki, osemletno Birdie Leigh in triletno Cricket Pearl.

"Zaradi vadbe so tisti oblaki tesnobe in žalosti nekoliko lažji. Prav tako mi pomaga, da se ne prenažiram toliko, kot sem se. Preprosto boljše se počutim glede sebe. (In seveda tudi obiskujem terapije)," je sklenila.