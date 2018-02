Končno je znano, kašno darilo je Melania dala nekdanji prvi dami ZDA

Pred dobrim letom dni, malo pred svečano zaprisego, sta Donald Trump in njegova žena Melania v Beli hiši obiskala Baracka Obamo in njegovo soprogo Michelle. Obamova sta svoja naslednika sprejela na stopnicah Bele hiše, pri tem pa je prišlo do manjše zmede zaradi darila, ki ga je nova prva dama prinesla svoji predhodnici. V rokah je namreč imela veliko modro škatlo draguljarja Tiffany, ki jo je izročila Michelle, nekdanja prva dama pa presenečeno ni vedela, kam bi odložila darilo, seveda je nerodno situacijo ujela tudi kamera.

Zdaj, dobro leto od dogodka, pa je Obamova v pogovorni oddaji pojasnila, kaj se je dogajalo ter kaj ji je Melania podarila.



"Kot veste se je moralo vse zgoditi po protokolu. Obisk je štel kot državniški obisk, zato ti strokovnjaki razložijo, kaj vse moraš narediti, kam se moraš postaviti ... V takšnem položaju še nikoli nisem dobila darila, zato sem si pomislila: "Kaj naj storim s tem?" Kot nalašč takrat osebja ni bilo pri roki, zato nikomur nisem mogla predati škatle. "Ali naj kar s škatlo v roki poziram fotografom?" sem pomislila, a me je rešil moj mož – vzel je škatlo in jo odnesel v hišo."

In kaj se je skrivalo v paketu, ki je dobil toliko pozornosti? Nekdanja prva dama je dejala, da se je v škatli skrival okvir za sliko.