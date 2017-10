Končno pojasnila poljub, ki je vznemiril splet

'Zlograsni' poljub med soigralcema. (Foto: AP)

50-letna igralka Nicole Kidman je vendarle spregovorila o poljubu, ki ga je ob razglasitvi, da je osvojil emmyja za stransko moško vlogo v kratki seriji Majhne laži (Big Little Lies), namenila soigralcu Alexandru Skarsgardu.

V oddaji The Graham Norton Show ji je voditelj pokazal fotografijo, igralka pa mu je dejala, da je provokativen. "Zakaj kažeš to? Poljubila sem tudi svojega moža," je dejala. "Seveda sem poljubila tudi Alexa, moraš razumeti, vse sva počela skupaj," je dejala, s čimer je skušala pojasniti, da sta se morala s soigralcem zelo povezati, saj sta igrala zakonca v precej nasilnem razmerju. Skupaj sta snemala fizično zahtevne prizore, ki so pri njej terjali precejšnji čustveni davek, zato sta morala biti s soigralcem čim bolj blizu in sproščena drug pred drugim.

A voditelj jo je prekinil s šaljivo opazko: "Saj smo videli." Ta opazka jo je spravila v smeh, malo pa je tudi zardela: "Prav, vdam se. Imam čudovitega privlačnega razumevajočega moža, ki ga ljubim bolj kot vse na svetu. Alexu sem s poljubom le iskreno čestitala," je še pojasnila.

Kako se je trudila pojasniti poljub, si lahko pogledate v posnetku (ki je v angleščini):