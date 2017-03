Končno premirje? Angelina in Brad se znova pogovarjata

Igralca sta končno na poti k spravi. (Foto: Reuters)

Brad Pitt in Angelina Jolie sta konec leta naznanila, da se ločujeta. Razlog za to naj bi bil tudi Bradov odnos do otrok, zaradi česar se je vmešala socialna služba in FBI. Sledile so razne obtožbe in zamere, Angelina ni želela, da Brad vidi otroke ... Nato je Brad po navodilih socialne službe z otroki hodil na skupinsko terapijo in po besedah Bradovega prijatelja se je odnos med igralcem in otroki končno izboljšal.



Po besedah bližnjih pa sta se znova zbližala tudi Brad in Angelina, v dobro družine si želita urediti življenje ter razrešiti spore: "Vedno pogosteje se pogovarjata. Da, bil je trenutek, ko je bilo videti, da rešitve ni na obzorju, da ne bosta več vljudna drug do drugega. Toda stvari so se umirile, Angie se je sprostila in dovolila Bradu, da pride bližje. Še vedno imata neverjetno kemijo, in pod pravimi pogoji, bi se lahko celo znova našla skupaj."



Seveda so tukaj tudi njuni otroci, 15-letni Maddox, 13-letni Pax, 11-letna Zahara, 10-letna Shiloh ter osemletna dvojčka Knox in Vivienne. "Angie in Brad imata šest neverjetnih otrok, ki ju bodo povezovali za celo življenje. Seveda bo trajalo, da si bodo povrnili zaupanje drug v drugega. To ne bo lahko ... Toda, starša želita urediti stvari, še preden bo Shiloh maja praznovala enajsti rojstni dan. Njuna hči si res želi, da bi praznovala z obema."