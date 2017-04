'Konservativna zvezdniška smetana' na obisku pri Trumpu v Beli hiši

Kot so zapisali nekateri mediji in so nekateri komentirali fotografije na družbenih omrežjih, so se v Beli hiši tokrat zbrale "najbolj slavne konservativne osebnosti in zvezdniki", med njimi nekdanja guvernerka Aljaske Sarah Palin, ter rockerja Ted Nugent (z ženo) in Kid Rock, ki so se srečali in večerjali z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.





Znano je namreč, da so vsi trije Trumpa podprli v njegovi lanski predsedniški kandidaturi. "Super večer v Beli hiši. Hvala predsedniku Trumpu za povabilo," je tvitnila Palinova. Nugent se je kot strasten lovec razpisal kot zagovornik drugega amandmaja, češ, da sta s Trumpom diskutirala o ogroženih vrstah živali, agenciji za varstvo okolja in podobno.

Kid Rock obiska ni komentiral, če sodimo po fotografijah, pa lahko ugotovimo, da so se vsi imeli več kot odlično ...