Originalne supermanekenke dokazale, da še vedno obvladajo

Modna oblikovalka Donatella Versace je na Milanskem tednu mode ob sebi zbrala ikonične manekenke iz 90. let, kot so Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni in Helena Christensen.

Čeprav imajo v modnem svetu status starejših oziroma upokojenih modelov, saj jih večina šteje že krepko čez 40 let, so osupljivke, oblečene v zlate obleke različnih krojev, očarale na modni pisti. Na veliki finale se je s svojo "zlato ekipo" originalnih supermanekenk po odru sprehodila tudi Donatella Versace. Kolekcija, ki jo je predstavila, je osnovana na podlagi skic Donatellinega pokojnega brata Giannija Versaceja, ki je linijo na papirju ustvaril v zadnjem obdobju svojega življenja, v letih od 1991 do 1995. Z izborom manekenk pa se je poklonila tudi spominu na Georgea Michaela, ki si je podobno predstavo na modni brvi iz prve vrste ogledal na kultni Versacejevi modni reviji leta 1991, prizor pa je postal ikoničen.

Donatella Versace je razkrila, da je bilo v zaodrju kot v starih časih. "Čeprav je imela vsaka svojo garderobo, so ves dan tekale druga k drugi, in ker so se po odru morale sprehoditi skupaj, so se prepirale, kateri bo pripadla čast hoditi na sredini – identično kot v starih časih," je obujala spomine italijanska modna oblikovalka. Središče modne brvi je na koncu očitno pripadlo Naomi Campbell.

"Obrisi so novi, saj so oblike iz tistega časa danes videti staromodne," je Donatella razložila, zakaj je nekoliko preoblikovala skice pokojnega brata, "razen legic, vsi spet obožujejo legice. Manekenke, kot sta Gigi in Bella (Hadid), me zmeraj sprašujejo, kje bi lahko dobili Verscejeve legice iz 90. let."

Ob kultnih manekenkah iz 90-ih pa so se po odru sprehodile tudi glavne zvezde današnjih dni – Cindyjina hči Kaia Gerber, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Candice Swanepoel in Doutzen Kroes.