Kourtney razkriva svojo strogo dieto: čemu vse se je treba odpovedati za takšno postavo?

Kardashianove so znane po popolnih postavah, za katere skrbijo z osebnimi trenerji in posebnimi jedilniki. In če se v večini odrekajo ogljikovim hidratom in tudi mlečnim izdelkom, pa je najstrožja glede prehrane najstarejša sestra Kourtney.

Zdaj je na svoji aplikaciji, preko katere nudi nasvete o življenjskem stilu, razkrila, iz česa sestoji njena dieta.

Vroča Kourtney je dokazala, da je kraljica 'malih črnih oblek'.

38-letnica je pojasnila, da se odreka večini sadja in ogljikovih hidratov (stročnice in žitarice so prepovedani), mati treh otrok pa se izogiba tudi glutenu in mlečnim izdelkom.

In kaj potem sploh ostane? Ne, ne samo solata. Zvezdnica je pojasnila, da uživa beljakovine in maščobe. Dan prične z bogatim kremnim avokadovim pudingom, za katerega trdi, da je odličen obrok za pred vadbo.

Kako ga pripravi? Iz enega avokada, ki ga zmika z žlico trsnega sladkorja, malo mleka in medu. Pri zajtrku torej ne sledi svojim načelom o izogibanju mleka in ogljikovih hidratov, a se jih pri kosilu in večerji toliko bolj drži.

Za ta dva obroka izbere kombinacijo beljakovin in zelenjave, navadno ribo ali piščanca z brokolijem ali cvetačo.

Med večerjo in zajtrkom pa mora miniti od 14 do 16 ur, kar se ujema z načeli keto prehrane.

Striktno se tudi omejuje pri prigrizkih, le tu in tam se prekrši z mandljem.

A to še ni vse, ima tudi dni, ko je njena dieta še strožja. Vsak teden se vsaj en dan posti, takrat pije samo vodo in čisto juho. "Na takšne dni se skušam čim bolj zaposliti, če sem doma, pa se izogibam kuhinji," je pojasnila.

Tako stroge diete pa se ima namen držati le tri mesece, z namenom, da se prečisti in razstrupi. "Ne bom olepševala zadev, zelo je težko. Vem tudi, da moram v življenju uživati, zato se prekršim, če gre za počitnice ali posebne priložnosti," je povedala.

Čeprav tudi, ko ni na strogi razstrupljevalni dieti, njen jedilnik ni dosti bolj bogat.

Verjamemo, da se je težko držati tako stroge diete, vidimo pa tudi, da je trud več kot poplačan – samo poglejte njeno sanjsko postavo, s katero je navdušila na predstavitvi svoje modne linije, ki jo je razvila v sodelovanju z modno znamko Pretty Little Thing.