Kourtney vrnila Scottu milo za drago

Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian je po zgledu svojih sester v ospredje postavila svojo zadnjo plat. Sledila pa je tudi zadnji počitniški ideji svojega nekdanjega partnerja Scotta Disicka in se odpravila v Mehiko, kjer se je Scott pred kratkim nastavljal sončnim žarkom z 19-letno Sofio Richie. Kourtney je svoj pogled na morje razkrila z nenavadnim komentarjem ("Gvakamole je super."), čeprav je prigrizek z avokadovo omako verjetno zadnja stvar na tej fotografiji, ki so jo njeni sledilci opazili.

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Jan 24, 2018 at 1:18pm PST

S posnetkom je Kourtney razvnela svoje oboževalce in dokazala, da je nesporna kraljica družbenih omrežij, četudi brez Scotta ob sebi. Njena fotografija je namreč v manj kot dnevu požela skoraj dva milijona všečkov, medtem ko jih ima Sofia Richie po 10 dneh le slabih 400.000.

A post shared by Sofia Richie (@sofiarichie) on Jan 14, 2018 at 3:41pm PST

Počitniška lokacija v Mehiki pa ni edina skupna točka, ki jo imata nekdanja 38-letna Kourtney in 34-letni Scott, povezujejo ju tudi trije otroci in to, da sta si oba našla precej mlajša partnerja. A če se je Scott pred kratkim na družbenih omrežjih bahal z oblinami brhke Sofie, se je Kourtney zanesla kar na lastno zadnjico in svojega 24-letnega manekena in nekdanjega boksarja Younesa Bendjimo izkoristila za fotografa. Tako je sončne žarke lovila ob bazenu v vasici Punda De Mita. "Pomembne so preproste stvari," je zapisala ob fotografiji s pogledom na plažo in osvojila srčke svojih oboževalcev.