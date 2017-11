Kraljica Elizabeta in princ Filip sta poročena že 70 let

Glede na visoko starost – kraljica Elizabeta II. šteje 91, Filip pa 96 let – še vedno čil par se že nekaj časa postopoma umika iz javnega življenja. Kraljica ima sicer še veliko javnih nastopov, medtem ko se je njen soprog pred nekaj meseci upokojil. Kljub temu soprogo še naprej spremlja na njenih dogodkih.

Elizabeta se je že pri 13 letih zaljubila v Filip, s katerim sta v daljnem sorodstvu. Po njenih besedah je šlo za ljubezen na prvi pogled, nakar sta si začela dopisovati. Grški princ iz dansko-nemškega plemstva, ki je imel komaj kaj lastnega premoženja, nikakor ni bil prva izbira njenih staršev.

A Lilibet, kot so jo takrat klicali, ni popustila in tako sta takrat princesa Elizabeta in poročnik Philip Mountbatten iz kraljeve mornarice leta 1947 v Westminstrski opatiji v Londonu izrekla usodni da. Kljub temu, da je bilo še vedno čutiti posledice vojne, sta imela pravljično poroko z 2000 gosti. Par je prejel na tisoče daril in voščil z vsega sveta.

Princ Filip in kraljica Elizabeta sta v zakonskem stanu že hvalevrednih 70 let. (Foto: AP)

S poroko se je za Filip vse spremenilo. "Od leta 1947 Filip živi le življenje, ki ga živi, ker se je poročil z žensko, s katero se je poročil," je zapisal biograf Gyles Brandreth. Leta 1953 je Elizabeta postala kraljica, Filip z uradnim nazivom vojvoda edinburški pa se je odrekel svoji karieri v mornarici in se ni več ganil z njene strani, čeprav je bil vedno par korakov za njo.

Medsebojno ljubezen je par v določeni meri izražal tudi javno. Kraljica je tako leta 1997 ob 50. obletnici njune poroke poudarila, da je Filip njena moč in opora. "Dolžna sem mu več, kot bo kdajkoli priznal," je dejala. Princ, znan po svojem robatem humorju, naj bi soprogo med drugim ljubkovalno klical "cabbage" (zelje). Kot sicer meni Brandreth, "kraljica nosi krono, njen soprog pa hlače".

"Ena od skrivnosti tega zelo, zelo dolgega zakona ... je dejstvo, da se je princu Philipu vedno zdelo, da je njegova glavna dolžnost, da podpira kraljico, da ji pomaga, kakorkoli lahko," je za agencijo Reuters dejal kraljevi zgodovinar Hugo Vickers. Kot je dodal, je njen soprog edina oseba, ki lahko kraljici povsem naravnost pove, kaj misli.

Kraljevski par v mladih letih. (Foto: AP)

V zakonu so se paru rodili štirje otroci – Charles, Anne, Andrew in Edward. Težke ure sta preživljala, ko so denimo v kratkem času razpadli zakoni treh njunih otrok. Leta 1992 je na 45. obletnico njune poroke zagorel grad Windsor, pet let pozneje je umrla princesa Diana.

Da bi se kraljica, ki je letos obeležila v britanski monarhiji rekordnih 65 let na prestolu, zaradi visoke starosti odpovedala kroni, se zdi poznavalcem kraljeve družine le malo verjetno. Kot je namreč dejala še kot 21-letna princesa, bo njeno "celo življenje, naj bo dolgo ali kratko, posvečeno služenju" ljudem.