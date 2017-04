Kraljica Elizabeta s posladkom razveselila slonico

Kraljica Elizabeta II. je z banano razveselila slonico Donno. (Foto: AP)

Britanska kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta obiskala živalski vrt v angleškem Whipsnadu, ki je živalski vrt in safari park, in eden izmed dveh živalskih vrtov (drugi je londonski) londonskega zoološkega združenja, katerega pokroviteljica je kraljica. Gre za dobrodelno organizacijo, ki je posvečena ohranjanju živalskih vrt in njihovih bivališč.

Tam sta spoznala devet azijskih slonov in veterinarje, ki skrbijo za njih. Kraljica je izvedela, da so eno izmed slonic poimenovali po njej, saj se je rodila en dan pred kraljičinim 90. rojstnim dnem.

Profesor David Field, direktor londonskega zoološkega združenja, je povedal, da je bila kraljica "absolutno navdušena", ko je izvedela, da so slonico Elizabeth poimenovali v njeno čast.

Kraljica in princ Filip pa sta spoznala tudi sedemletno slonico Donno, ki je kraljevi par zelo prijazno sprejela. Najprej jo je z banano razveselila kraljica, nato pa še princ Filip, ki ga je prisrčen dogodek nasmejal do ušes.

Nato je Donno s posladkom razveselil še princ Filip. (Foto: AP)

Ker ji je pozornost ugajala, je razigrana Donna skušala tudi malo pogrizljati njegovo obleko. Morda je iskala še kakšno sladico, ki bi jo princ lahko skrival v žepih.

Po tem, ko sta pozdravila slone, sta nadaljevala z uradnim obiskom živalskega vrta. 90-letna kraljica je opazovala ekipo, ki skrbi za slone, pri opravljanju dnevnih opravil, nato pa razkrila plaketo, s katero je uradno odprla novi center za slone. Elizabeta in Filip sta se srečala tudi s predsednikom ter direktorjem zoološkega združenja.