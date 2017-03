Kraljica Instagrama ne more ubežati strahovom

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Mar 16, 2017 at 8:55am PDT

Prikupna zvezdnica Selena Gomez je rekorderka v številu sledilcev na Instagramu, saj jih ima preko 114 milijonov, a priznava, da ima tudi to svojo ceno.



"Lahko igram katero koli vlogo, kjer izgledam kot fantič ali najstniška princeska, to bi lahko snemala še leta. A želela bi biti pri projektih, ki imajo težo, ki štejejo. In to je precej težko," je priznala lepotička, ki jo vsi poznajo po njenem punčkastem videzu. Ta pa ji že očitno malce preseda. "Če se odkrita, dvomim, da bi se to kaj kmalu spremenilo. Zdi se mi, da delujem zelo mlada na pogled, kar nekateri težko prebavijo," je še dodala.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Mar 16, 2017 at 8:56am PDT

Kot kraljica Instagrama pa očitno ni tako samozavestna, kot bi si kdo lahko mislil. Priznala je celo, da je "zasvojena" z Instagramom, dostikrat pa se počuti "kot izmeček", četudi ima omenjene milijone sledilcev.



"Takoj, ko sem postala oseba z največ sledilci na Instagramu, me je pograbila panika. Začelo me je razjedati, s tem sem se zbudila in s tem sem hodila spat. Bila sem zasvojena, zdelo se mi je, da vidim stvari, ki jih nočem videti. V glavo se tlačila stvari, za katere mi sicer ni bilo mar. Ljudje se želijo pregristi do tvoje duše," je povedala v nedavnem intervjuju.