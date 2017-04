Kraljica namerava svoj 91. rojstni dan praznovati 'tako kot vedno'

Elizabeta II. je v središče britanskega političnega življenja stopila pri 25 letih. (Foto: AP)

Britanska kraljica Elizabeta II. namerava praznovati svoj 91. rojstni dan "tako kot vedno", so sporočili iz Buckinghamske palače. Junija pa sledi drugo praznovanje kraljičinega rojstnega dneva s tradicionalno parado.

Tradicija sega že v daljno leto 1748, ko je Veliki Britaniji vladal Jurij II., ki je imel rojstni dan novembra. Ker pa je želel v proslavo vključiti čim več ljudi in je dvomil v muhavo britansko vreme, je uradno proslavo ob rojstnem dnevu združil z vsakoletno spomladansko vojaško parado.

Kraljica Elizabeta II. na vrhu britanske monarhije kraljuje že rekordnih 65 let, kar je tudi najdlje kot katerikoli drugi monarh v britanski zgodovini. Ta naziv je pridobila leta 2015, s tem pa prehitela svojo praprababico kraljico Viktorijo.

Odkar je leta 1952 sedla na prestol, se kraljica vsak teden redno srečuje s premierji. Med njeno vladavino se jih je na Downing Streetu izmenjalo trinajst, še danes pa prejema dnevna poročila o delovanju parlamenta. Najslabše naj bi se razumela z železno lady, premierko Margaret Thatcher.

Kraljica Elizabeta II., ki je politično strogo nevtralna, se ne izreka o političnih vprašanjih. To jo tudi razlikuje od prestolonaslednika, njenega sina, princa Charlesa, ki je po mnenju veliko Britancev preveč političen.

Princ Charles namreč velja za zagovornika človekovih pravic in okoljevarstvenika. To je bilo vidno ob obisku kitajskega premierja Xi Jinpinga, ko se ni želel udeležiti večerje, kar se je razumelo kot protest proti nespoštovanju človekovih pravic na Kitajskem, še piše dpa.

Kraljica je kljub svoji zavidljivi starosti še vedno precej aktivna, čeprav je predala nekaj obveznosti mlajšim članom kraljeve družine. "Krmilo drži močno v rokah," pravijo o njej v palači.

Ne glede na njeno vitalnost, ki jo je morda podedovala od svoje matere, ki je doživela 101 leto, pa v Veliki Britaniji že 50 let pripravljajo protokol za primer smrti kraljice. Kot je marca razkril britanski Guardian, ga zadnjih 20 let pilijo v detajle in se imenuje londonski most oziroma "London Bridge".

Kraljica se je rodila 21. aprila 1926 v Londonu, skupaj z mlajšo sestro princeso Margaret pa sta se šolali doma. Prestolonaslednica je postala, potem ko je njen oče leta 1936 nepričakovano postal kralj. Študirala je pravo in ustavno zgodovino, da se je pripravila na svojo bodočo vlogo, prav tako se je učila umetnosti, glasbe, jahanja in plavanja. Je mati štirih otrok, v središče britanskega političnega življenja pa je stopila pri 25 letih, ko je njen oče leta 1952 nenadoma umrl.