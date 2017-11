Kraljica soula ovrgla govorice o svoji smrti: Na splošno se počutim dobro

Pred kratkim je Aretha Franklin prepevala na gala prireditvi ob 25-letnici fundacije Eltona Johna za boj proti AIDS-u v New Yorku. (Foto: AP)

Soul pevka Aretha Franklin se je po govoricah, da je umrla, ki so bliskovito zakrožile po spletu, morala odzvati. "Na splošno se počutim dobro, vsi izvidi kažejo dobre rezultate," je povedala 75-letna kraljica soula. "Izgubila sem le nekaj kilogramov zaradi stranskih učinkov zdravil. Ta vplivajo na težo. Najlepša hvala za vašo skrb," je pevka še dejala v izjavi Us Weekly.

Oboževalcem je pevka že večkrat zatrdila, naj ne verjamejo vsem govoricam, ki jih poberejo v časopisih ali na spletu. Pred šestimi leti je zapis v časopisu presenetil tudi njo in je morala zanikati govorice, povezane z njenim zdravjem, namreč, da se spopada z rakom na trebušni slinavki. "Ne vem, od kod se je vzel rak na slinavki," je leta 2011 dejala dvakrat ločena mati štirih otrok. "Sedela sem in brala v časopisu, kako je to rekel neki moj družinski član. Nihče iz moje družine ni nikoli rekel česa takega."

Ne samo živa, lahko bi rekli zelo živa. Pevka snema že svoj 42. studijski album, pri katerem sodeluje s Steviejem Wonderjem, načrtuje pa tudi odprtje nočnega kluba v Detroitu. Aretha Franklin prav tako še vedno koncertira, kot glavna zvezdnica bo na primer nastopila na jazz festivalu v Torontu 28. junija prihodnje leto. Je pa letos odpovedala koncert v Chicagu in Kanadi zaradi neimenovanih težav z zdravjem.