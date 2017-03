Kris Jenner končala zvezo s 25-let mlajšim Coreyjem

Kris Jenner in Corey Gamble sta bila par dve leti. (Foto: AP)

Kris Jenner, mama in menedžerka slavnih sester Kardashian, se je po dveh razšla s svojim partnerjem Coreyjem Gamblom.

Zvezo naj bi razdrla 61-letna Kris. "Coreyju je povedala, da potrebuje nekaj prostora, da se bo lahko osredotočala na svojo družino in njihovo resničnostno oddajo," je družini bližnji vir povedal reviji RadarOnline.

Dejala je, da zaradi zveze in namenjala toliko pozornosti drugim, in da mora postaviti potrebe družine pred svoje potrebe in želje.

Kris se je s 36-letnim Coreyjem začela videvati novembra 2014, po tem, ko je razpadel njen zakon z Brucem Jennerjem (ki je kmalu za tem postal Caitlyn).

Corey je sicer sodelavec Scooterja Brauna, menedžerja Justina Bieberja.

V začetku leta je kazalo, da bosta kmalu stopila pred oltar, Kris naj bi sestavljala predporočno pogodbo. (Foto: AP)

Kris naj bi bila zaskrbljena nad gledanostjo njihovega resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian, ki jo zdaj predvajajo že desetletje. "Resnično se želi osredotočiti na oddajo, da bi zagotovila, da njena družina ostane ’v etru’," je dejal vir in dodal, da veliko njej bližnjih prijateljev ni verjelo, da bi bil Corey kar koli drugega kot le tolažba po Brucu (Caitlyn).

Le pred meseci so mediji sicer poročali, da se par pripravlja na poroko, a je Kris v oddaji Ellen DeGeneres namignila, da sprehod do oltarja ni nekaj, kar bi imela v načrtu. "Veš, to sem storila že dvakrat, in se obakrat ni preveč dobro izšlo. Zato ne vem, ampak nikoli ne veš," je dejala.