Kris Jenner: Vse najboljše moji lepotici Kim

Kim Kardashian je praznovala 37. rojstni dan. (Foto: AP)

Kim Kardashian West je za svoj 37. rojstni dan prejela ogromno voščil na družbenih omrežjih, na Instagramu pa so ji čestitali tudi njeni najbližji.

Njena 33-letna sestra Khloe Kardashian, ki s košarkarjem Tristanom Thompsonom pričakuje prvega otroka, je na Instagramu objavila ljubko fotografijo, na kateri sta Kim in njena prvorojenka North West, ki se pači.

''Vse najboljše! Še na eno leto več, da bi bila blagoslovljena! Ne predstavljaš si, kako zelo te imam rada in te občudujem! Si izjemna žena, mama in sestra! Hvaležna sem, da te imam! Naj bo to leto boljše od zadnjega! Naj bo to tudi začetek! Želim ti najbolj vesel rojstni dan,'' je s temi besedami Khloe voščila svoji sestri.

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Oct 21, 2017 at 12:38pm PDT

Kimina mama je objavila očarljivo staro fotografijo, na kateri v naročju drži malo Kim. Pod fotografijo je 61-letna Kris Jenner s ponosom zapisala: ''Vse najboljše moji lepotici Kim!! Tvoja lepota izžareva tako od zunaj kot navznoter, si najbolj ljubeča mama in žena, izjemna poslovna ženska in zvesta prijateljica. Pravi blagoslov si in hvaležna sem Bogu, da si moja hčerka. Rada te imam! Mami.''

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Oct 21, 2017 at 7:23am PDT

Medtem pa je Kimina 38-letna sestra Kourtney objavila njuno skupno seksi fotografijo, pod katero je svoji sestri čestitala za osebni praznik: ''Vse najboljše Kimberly Noel Kardashian West! Ne morem si predstavljati življenja brez tebe. Želim ti ves svet!''

Slavljenka Kim, ki svoj rojstni dan praznuje 21. oktobra, se je na Instagramu zahvalila za vse rojstnodnevne čestitke. Slavna mamica in njen mož Kanye West pričakujeta tretjega otroka s pomočjo nadomestne mame. Otročiček bo na svet prišel na začetku prihodnjega leta. Istočasno pa bosta mamici postali tudi njeni sestri, Khloe in 20-letna Kylie Jenner, ki se naraščaja veseli z raperjem Travisom Scotom.