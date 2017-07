'Krivec' za smrt je bil alkohol

Nelsan Ellis (Foto: Backgrid)

Pred dnevi je zaradi odpovedi srca umrl 39-letni zvezdnik priljubljene serije Prava kri (True Blood) Nelsan Ellis. Več podrobnosti o zapletu ni bilo znanih, je pa tragična novica o nenadni smrti zelo prizadela njegove soigralce in oboževalce. Zdaj se je njegova družina odločila, da razloži ozadje smrti.

"Igralčev oče mi je dal dovoljenje, da pojasnim, kaj se je dogajalo," je v izjavi zapisal njegov predstavnik z javnostjo: "Nelson se je več let boril z odvisnostjo od drog in alkohola. Večkrat je šel na kliniko za odvajanje, nato pa se je odločil, da bo z alkoholom odpravil na svoj način. Toda, ko se je uspešno upiral alkoholu, je dobil grdo infekcijo krvi, zato so mu odpovedale ledvice, imela je otekla jetra, visok krvni tlak in njegovo srce se je borilo na vso moč." Igralec je bil v bolnišnici štiri dni, nato pa srce ni več zmoglo napora in je prenehalo biti.

V izjavi je še zapisano, da se je igralec sramoval svoje odvisnosti in o tem ni želel govoriti: "Nelson je bil nežna in prijazna oseba. Bil je oče, sin, vnuk, brat, nečak in čudovit prijatelj. Igralec se je svoje odvisnosti sramoval in o tem ni veliko govoril. Njegova družina je prepričana, da je igralčeva smrt služi dober opomin vsem, ki se spopadajo z odvisnostjo."