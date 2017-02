Kurt Cobain bi praznoval abrahama

v Aberdeenu v zvezni državi Washington se je pred 50. leti rodil frontman skupine Nirvana Kurt Cobain, umrl je, ko je bil star le 27 let.

Ob obletnici rojstva pokojnega Cobaina so tako pripravili ekskluzivno dobrodelno dražbo preko eBaya, na kateri je do 26. februarja naprodaj njegova kitara Hagstrom, model Blue Sparkle Deluxe, ki jo je kupil leta 1992.

Kurt Donald Cobain, čigar otroštvo je bilo zaznamovano z ločitvijo staršev, je že od majhnega oboževal Beatle, kmalu pa odkril tudi trši rock in skupine, kot so Led Zeppelin, Black Sabbath in Kiss. Že kot najstnik je spoznal Krista Novoselica, s katerim sta leta 1987 ustanovila skupino Nirvana. Prvih nekaj let je v skupini igralo več bobnarjev, šele leta 1990 pa se je zasedbi pridružil še tretji nepogrešljivi člen legendarnega sestava Dave Grohl.



Nirvana je svoj prvi album, naslovljen Bleach, izdala leta 1989, svetovno slavo pa jim je prinesel album Nevermind iz leta 1991, ki so ga prodali v več kot 15-milijonski nakladi. S tem albumom se je širša javnost prvič seznanila z žanrom grunge. Pozneje so izdali še tretji studijski album z naslovom In Utero. Nekaj albumov je izšlo še po Cobinovi smrti, med njim leta 1994 plošča Unplugged in New York, ki velja za enega najboljših akustičnih albumov.

Skupina je nazadnje nastopila 1. marca 1994 v Münchnu, predzadnji koncert pa izvedla 27. marca v ljubljanski hali Tivoli.



Cobaina so samomorilske misli preganjale dlje časa. Že v Rimu v začetku marca 1994 je Cobain vzel preveliko količino mamil in bil nekaj dni v komi, vendar so ga takrat rešili. Življenje pa si je naposled vzel mesec dni pozneje, 5. aprila. doma, v Seattlu. Pustil je poslovilno pismo, ki ga je pozneje oboževalcem prebrala njegova soproga, pevka Courtney Love.

V njem je med drugim zapisal, da že dolga leta ni čutil nobenega vznemirjenja in zato se je čutil krivega. "Dejstvo je," je zapisal, "da vas ne morem preslepiti. Največji zločin je sprenevedanje. Nobene strasti ni več v meni. Bolje je izgoreti kot pa zbledeti." Dogodki pred smrtjo so predstavljeni v filmu režiserja Gusa Van Santa Zadnji dnevi (2005).



Leta 2014 je glasbeni svet obeležil 20. obletnice Cobainove smrti. Med drugim je bila skupina sprejeta v Dvorano slavnih rock & rolla.