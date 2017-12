Kurzschluss 21. decembra gosti Bajago i Instruktore

V Beogradu živeči rocker za Slovenijo pravi, da je izjemno čudovita dežela, ki na majhnem prostoru ponuja pravzaprav vse. Tako bo četrtek, 21. decembra, namenjen predbožičnemu druženju in uživanju v znanih ritmih ter besedilih največjih uspešnih popularnega rockerja. Spremljajte #Bajaga na družbenih omrežjih Facebook, Instagram. Vstopnice: Eventim.

Ozračje v Kurzschlussu bodo ogrevali Zabranjeno pušenje

Ozračje v pop up festivalskem klubu, ki je letos že navduševal z izjemnimi glasbenimi gosti, festivalsko energijo ter izjemnim ozvočenjem, bodo pred nastopom Bajage ogrevali Zabranjeno pušenje. Sarajevska zasedba sodi med najbolj priljubljene glasbene skupine 80. let in odlično dopolnjuje nostalgične in prijetne občutke nekdanje skupne države.

Bajaga i Instruktori v številkah

Momčilo Bajagić – Bajaga je v svoji 30 letni karieri nastopil že na več kot 2.500 koncertih po vsej nekdanji Jugoslaviji ter sosednjih državah, kjer ima izjemno zvesto občinstvo. Njegove skladbe so za večno zapisane v genome njegovih fenov, ki uživajo v yu-rock glasbi z koncertnimi ritmi in pomenljivimi besedili. »Ruski voz«, »Zažmuri«, »Plavi Safir«, »Muzika na struju«, »Dobro jutro džezeri«, »Berlin«, »Limene trube«, »220 u voltima«, »Tamara«, »Sa druge strane jastuka«, »442 do Beograda«.

Naročnik: Black Pony.