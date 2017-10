Kylie Minogue je bila na fotografiji, na kateri pozira v izjemno kratkih hlačah z izbočeno zadnjico, očitno kar nekajkrat stanjšana, saj se je stanjšala tudi steno za njo. Na pevko, ki je želela svojo oboževalce spomniti, da lahko že naročijo njen koledar za prihodnje leto, se je namesto pohval in odobravanja najprej usul plaz očitkov. Čeprav so ji zvesti sledilci, kot vedno, čestitali za brezhiben videz, pa so jo ograjali zaradi slabe obdelave fotografije. "Kylie, prosim, popravi to grozno obdelavo fotografije," se je oglasil eden od oboževalcev, drugi pa: "Živ’jo, Kylie! Videti si odlično in seksi, toda kaj je narobe s stolom in steno za teboj?"

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on Oct 4, 2017 at 9:34am PDT

Avstralsko pevko je med zvezde poleg njene glasbe izstrelila prav njena podoba, ki je vključevala napeto zadnjo plat v kultnih zlatih izrazito kratkih hlačkah, ki jih je nosila v videospotu svojega milenijskega hita Spinning Around. Od takrat je pevkina zadnjica postala tema, ki se ji ob intervjujih ni bilo mogoče izogniti.

Ena od skrivnosti, ki jih je delila, kako jo ohranja v dobri formi, je bil na primer ta: "Večino svojega odraslega življenja sem preplesala v visokih petah. Te sicer zelo slabo vplivajo na hrbtenico, a so odlične za stegna in rit." Pevka je bila celo tako prepričljiva, da so jo izglasovali za lastnico najboljše zadnjice v Veliki Britaniji, na račun svojega sloga pa se rada tudi sama pošali. "Če me bo kdo nekoč vprašal, naj iskreno povem, kaj je moja služba, mu bom rekla, da sem akrobatka v visokih petkah."

Avstralska pop princesa je že pred časom priznala: "Mojo zadnjico boste vedno videli le v najboljši možni luči. Na snemanjih vedno poskrbim, da sem v dobrih odnosih z osvetljevalcem. Dobre luči naredijo preklemansko veliko razliko." A to je bilo očitno v začetku tisočletja, v naslednjem desetletju se je, če je soditi po očitkih oboževalcev, spoprijateljila tudi mojstri Photoshopa.