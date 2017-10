'Kylie, se ti sploh staraš?'

Mož pride domov ob sedmih zjutraj in se skoraj zaleti v ženo, ki ga čaka na hodniku.

Žena: "Nekam pozen si, superman?!"

Mož: "Lahko ti pojasnim, draga. Bil sem s strankami ..."

Žena: "... in potem si z njimi razpravljal do sedmih zjutraj, kajne, superman?"

Mož: "Počakaj, da končam. Uspelo mi je pridobiti novo stranko, zato sem ga odpeljal na večerjo ..."

Žena: "... ki je trajala do sedmih zjutraj? Superman, nikar me ne imej za norca!"

Mož: "Priznam, da smo šli še v nočni klub na pijačo in smo bili tam do treh ... "

Žena: "... ja, ja, superman, do treh. In kje si bil do sedmih?"

Mož: "Nooo, odšli smo še v striptiz klub, ampak jaz sem samo gledal, bil je živi dolgčas!"

Žena: "Vse je v redu, superman, ti si samo gledal in čakal. Kaj naj ti se verjamem, superman?"

Mož: "Pusti, da končno povem do konca. In zakaj mi stalno govoriš superman?"

Žena: "Zato, ker samo superman nosi gate prek hlač ..."