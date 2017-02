Kylie spet samska, a še vedno naklonjena ljubezni

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on Feb 13, 2017 at 7:32am PST

"Ni nama bilo usojeno, a se veselim, da grem z življenjem naprej, bogatejša sem za izkušnjo. Rada verjamem, da je kozarec napol poln, do zdaj mi ni uspelo imeti hiške z belo ograjo, da bi živela srečno do konca svojih dni. A morda to ni zame. Poznam ljubezen in ljubim ljubiti," je Kylie Minogue povedala za časopis Sunday Herald Sun.

Kylie je prej štiri leta hodila z nekdanjim možem Halle Berry Olivierjem Martinezom, s katerim se je razšla leta 2007, nato je bila tudi z manekenom Andresom Velencosom, s katerim se je razšla leta 2013. V mlajših letih je bila tudi dekle Michaela Hutchencea iz zasedbe INXS.



Pevka se je po razhodu s Sassejem na Instagram ob fotografijo sončnega vzhoda zahvalila "vsem oboževalcem za ljubezen, podporo in razumevanje v tem poglavju njenega življenja".