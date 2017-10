Bo Kylie uspelo obnoviti zvezo z nekdanjim?

Kylie in Olivier, ko sta bila še skupaj. Jima bo v drugo uspelo? (Foto: Reuters)

Avstralska pevka Kylie Minogue, ki bo 28. maja prihodnje leto praznovala abrahama, je pet let hodila s francoskim igralcem Olivierjem Martinezom, razšla pa sta se leta 2007. 49-letna Kylie je medtem hodila z drugimi moškimi, Olivier pa je postal oče sina Macea z nekdanjo ženo, oskarjevko Halle Berry.

Odkar se je Kylie razšla z zaročencem Joshuo Sassejem na začetku letošnjega leta, ker naj bi ji bil nezvest, pa so se pojavile govorice, da je spet v stikih z Martinezom, viri pa celo trdijo, da naj bi se trudila, da bi dala njuni romanci še eno priložnost.

"Olivier in Kylie se nikoli nista razšla, ker bi se skregala, bolj zaradi okoliščin in natrpanih urnikov. Po ponovnem druženju sta ugotovila, koliko ljubezni je še vedno med njima, zato sta odločena, da bosta tokrat zadevo speljala, kot je treba. Kylie je mentalno drugje kot je bila, trudi se, da bi se ločila od boleče preteklosti. Rada pa bi nadaljevala, kjer sta z Olivierjem pred desetletjem prenehala," so viri povedali za britansko revijo Closer.

Da je zadeva (spet) resna in aktualna, naj bi nakazovalo dejstvo, da je Kylie Martineza povabila, če se preseli v njen londonski dom, saj tam nima svojega stanovanja. Njeni prijatelji pa so prepričani, da se njena čustva do njega pravzaprav nikoli niso ohladila.

Ali bo zvezdnikoma zvezo v drugo uspelo ohraniti, pa bo pokazal čas ...