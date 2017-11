Lady Gaga je zaročena. (Foto: AP)

Pevka Lady Gaga in zastopnik talentov Christian Carino sta zaročena, poroča Us Weekly. Vir je za omenjeni portal potrdil, da sta se 31-letna glasbenica in 48-letni Christian na skrivaj zaročila poleti, ko je bodoči ženin pevkinega očeta zaprosil za hčerkino roko. Glede na Gagine zdravstvene težave – fibromialgijo (kronični mišično-skeletni sindrom) – zaljubljenca trenutno ne načrtujeta poroke, ampak sta osredotočena na pevkino okrevanje.

Spomnimo, da je bila Lady Gaga zaradi hudih bolečin, ki so jo pripeljale v bolnišnico, pred tedni prisiljena odpovedati svoja nastopa v Montrealu in na Rocku v Riu, preložila pa je tudi evropski del svetovne turneje Joanne, ki bi se morala začeti 21. septembra v Barceloni. Pevka, ki trpi za kronično fibromijagijo, je nedavno razkrila, da je priklenjena na posteljo in trpi zaradi hudih bolečin in vnetja mišic.

Lady Gaga je bila pred tem zaročena z igralcem Taylorjem Kinneyjem, s katerim sta se prijateljsko razšla julija lani. Pevka je sicer najprej trdila, da je to le začasni odmor, a mu je po nekaj mesecih vrnila zaročni prstan.